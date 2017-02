Le mufti de Tchétchénie au grand rabbin de Moscou : « L’occupant sioniste n’a pas son pareil au monde dans le terrorisme »

La décision de Donald Trump d’interdire l’entrée à 7 pays musulmans pour des raisons sécuritaires fait des émules entre les représentants religieux des communautés Juives et Arabes.

Le grand rabbin de Moscou rav Pinhas Goldschmidt a été interviewé par l’agence de presse Ria Novosti concernant cette immigration limitée et le Rav a répondu qu’il était normal qu’un pays fasse tout pour protéger ses habitants :

« Chaque pays a le droit de se défendre comme il l’entend. Il ne faut pas oublier que 99% des terroristes à l’heure actuelle sont musulmans ».

Suite aux propos du Rabbin, le grand mufti de Tchétchénie a attaqué le rav Pinhas Goldschmidt et Israël :

« Le rabbin Goldschmidt devrait cesser de s’occuper du pourcentage de Musulmans impliqués dans le terrorisme et se rappeler que des Juifs occupent la Palestine depuis plus de soixante-ans, brûlent des villages musulmans entiers et y commettent un génocide… L’occupant sioniste n’a pas son pareil au monde dans le terrorisme, l’extrémisme et les actes barbares contre les populations musulmanes éprises de paix »…

