Après qu’Israël ait retiré tous les moyens de sécurité et surveillance installés à l’entrée du Mont du Temple après l’attaque du 14 juillet, le mufti de Jérusalem a déclaré: « La situation est revenue à la normale, nous prierons à Al-Aqsa ».

En effet, hier soir, les techniciens ont retiré en plus des détecteurs de métaux, les cameras, mais aussi tout ce qui est lié à la sécurité des agents , des visiteurs Juifs et étrangers et des touristes pour ne pas perturber le monde arabe.

La situation d’insécurité avant le 14 juillet, date de l’attaque qui a tué deux policiers israéliens est revenue comme avant.

Entre temps, hier soir et tard dans la nuit, des milliers de musulmans sont venus à l’enterrement des trois terroristes du Mont Umm al-Fahm qui ont reçu un « honneur aux martyr » apres avoir tué deux policiers israéliens d’origine druze.

Mais pour le Hamas , le retrait des systèmes de sécurité sur le Mont du Temple n’est pas suffisant : «Malgré cette victoire pour le peuple palestinien, la bataille pour Al-Aqsa n’est pas terminée»