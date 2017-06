Le mouvement «Palestine libre» : « les «sionistes» contrôlent le monde et sont responsables de millions de morts »

Le 8 juin 1967, avec le meurtre de masse à sang froid , les avions de guerre et les navires de guerre israéliens ont fait tout leur possible pour faire descendre l’USS Liberty, un navire de renseignement américain en grande partie non armé au large de Gaza et pour tuer les 294 personnes à bord. Merci seulement à l’héroïsme de l’équipage Liberty et éventuellement à l’offre d’assistance d’un navire soviétique (refusé), l’attaque a été annulée avant l’achèvement, bien que les agresseurs avaient beaucoup de raisons de penser que la mer leur ferait le reste du travail .

Deux fois, les avions de guerre américains de la Sixième Flotte des États-Unis ont répondu aux appels de détresse de la Liberté, seulement pour être rappelés par ordre direct de la Maison Blanche et du Département américain de la Défense. Rétrospectivement, il est clair que Lyndon Johnson et Robert McNamara ont à leur tour reçu leurs ordres du lobby israélien et des dirigeants israéliens. 34 ont été tués et 174 blessés, dont beaucoup ont été handicapés en permanence.

Le retrait subséquent, la suppression de l’enquête, la falsification des preuves, la manipulation de l’histoire et le déni de justice aux militaires fidèles américains à bord sont maintenant bien documentés et facilement accessibles à tous ceux qui souhaitent voir (ce que beaucoup ne le font pas). Néanmoins, l’attaque continue à ce jour, avec les ressources israéliennes et américaines consacrées à maintenir une variété de récits faux et souvent contradictoires pour cacher la vérité.

Bien sûr, l’attaque d’Israël contre la liberté elle-même va bien au-delà de cet incident, même si scandaleux, arrogant, flagrant et hideux. L’Israël doit sa propre existence au Plan D , une stratégie militaire détaillée et soigneusement préparée pour dépopuler la Palestine de sa population palestinienne non-immigrée et la remplacer par des immigrants afin de créer un État juif majoritaire (et finalement exclusif), selon un programme raciste . Depuis la fin de 1947 (et même avant) et jusqu’à présent, les Palestiniens ont eu et ont encore beaucoup d’incidents Liberty, sans bénéficier d’une Sixième Flotte, rappelée ou non. C’est clairement l’intention d’Israël de continuer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de Palestiniens en Palestine.

Les assauts de la liberté continuent aux États-Unis et dans d’autres pays puissants, alors qu’Israël et ses intérêts sionistes dans ces pays possèdent suffisamment de pouvoir sur leurs gouvernements pour mettre le pouvoir militaire et politique à leur terme. Ainsi, ce n’est pas un hasard si les forces américaines et occidentales ont été utilisées pour détruire les ennemis et les rivaux potentiels d’Israël dans la région, tels que l’Irak, la Libye et la Syrie , et pour attirer d’autres, comme la Jordanie, l’Egypte, l’Arabie Saoudite, la Turquie et Les monarchies du Golfe. Les gens de la moitié du monde paient le prix pour les ambitions d’Israël, notamment dans des pays comme les États-Unis, dont les budgets militaires engloutissent des fonds pour l’infrastructure, la santé et l’éducation, et créent un approvisionnement continu de vétérans brisés qui sont négligés par le gouvernement même ils servaient.

Mais des millions de personnes qui ont également été tuées et des dizaines de millions ont fait des réfugiés dans les guerres pour Israël, afin d’affaiblir les ennemis israéliens, permettant la capture israélienne du territoire, le nettoyage ethnique continu des populations qu’Israël juge indésirable et la confiscation des ressources . En s’alliant aux éléments les plus destructeurs aux États-Unis et dans d’autres pays, il souhaite influencer et manipuler, Israël peut multiplier ses capacités destructrices bien au-delà de ses propres frontières.