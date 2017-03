Le mouvement des Juifs réformistes devrait regretter d’avoir attaqué Netanyahu…

Une brève rencontre, ce dimanche entre le Premier ministre Netanyahu et le « rabbin » réformiste Rick Jacobs, chef du Mouvement réformateur, a montré le gauchisme et le manque de culture dans l’histoire d’Israël par ce mouvement qui de par son leader a attaqué le premier ministre sur la Loi sur le règlement, et le projet de la loi des Muezzins, mais aussi l’influence des partis Haredi sur sa politique.

Netanyahu a dit à ses invités qui comprenait également le président du Mouvement réformateur nord-américain, Daryl Messinger, qu’il avait nommé comme ministre de la Coopération régionale, Tzachi Hanegbi comme son envoyé dans la coordination entre les Haredim et les réformistes afin de parvenir à une résolution qui permettrait, leur propre zone de prière au mur occidental (Kottel et les femmes du mur).

Quant aux plaintes du clergé du Parti réformiste en ce qui concerne la façon dont les Juifs « s’approprient » les terres de Judée-Samarie des Arabes, qui à son tour devient un obstacle à la paix, Netanyahu a partagé avec ses invités un document montrant que toute la zone de règlement comprend un simple 1,75% de l’ensemble de la « rive ouest ».

Suggérant que cette partie chétive qui est peuplée par des Juifs ne fait pas obstacle à la paix et pour ce mouvement qui exploite cette loi contre Israel, est tout simplement « un pur mensonge », selon Netanyahu, qui a ajouté qu’une solution peut être trouvée si les Arabes de l’AP souhaitent sincèrement être intéressés à la paix…

En ce qui concerne la Loi sur le règlement, le premier ministre a fait remarquer que, dans les États-Unis, s’il y a un bâtiment qui a été construit illégalement il y a 20 ans, la solution est de ne pas détruire le bâtiment, mais de trouver une compensation adéquate aux demandeurs.

Sur le projet de loi Muezzin, celle-ci limite les décibels et les heures de l’activité des haut-parleurs des mosquées (Jour et nuit), Netanyahu a demandé si Jacobs entend beaucoup de Muezzin à New York ?