Mourad et ses amis des banlieues parisiennes se rendent en Israel :  » Le vivre ensemble est bien mieux en Israel qu’en France » !

Plusieurs jeunes de la région de Seine-Saint Denis accompagnés de travailleurs sociaux se sont rendus en Israel. Cette initiative est suite à une rencontre entre un juif et un musulman.

Mourad :

« Mourad, 28 ans, de l’association Zy’Va de Nanterre découvre Israël pour la première fois , c’est magnifique, je ne savais pas que le vivre ensemble existait ici, bien mieux qu’en France» dit ‘il . L’Union des étudiants juifs de France (UEJF), est partenaire de cette initiative menée par « Henri Cohen Solal, 68 ans, psychanalyste et fondateur de Beit Esther, une institution qui œuvre auprès des populations défavorisées en Israël, et Nour-Eddine Skiker, président de l’association Jalons pour la paix » selon Le Parisien.

Voici l’impression de Kenza :

Cette initiative a un point positive, elle tue par sa racine la désinformations dont ces jeunes musulmans sont victimes soit par leur éducation ou soit par des médias qui manquent totalement d’objectivité et de professionnalisme sur le conflit israélo-palestinien.

C’est la cas de cette jeune fille d’Aubervilliers qui sans langue de bois dit à un journaliste du Parisien : « Nous avons grandi avec les clichés du juif qui spoliait les Arabes. On a vécu un véritable lavage de cerveau ».

Et pourtant cette même jeune femme s’est rendue compte en se rendant en Israel, que tout était mensonge, et que la réalité sur le terrain était bien différente. Pour cela, elle a visité avec 40 autres amis, plusieurs endroits d’Israël comme Abou Gosh, un village où vivent des juifs et des arabes israéliens, mais aussi le Centre à Yad-Vashem, le Kotel et pour d’autres le Mont du Temple.



