Le « Mossad » pourra reconnaître le caractère d’une personne selon son comportement dans les réseaux sociaux

Le « Mossad » le Bureau du renseignement et des tâches spéciales au sein du ministère du premier ministre (Mossad) a annoncé la création de « Libertad », une nouvelle innovation technologique au sein de sa fondation.

Le Fonds a été créé dans le développement technologique de l’innovation grâce à des liens avec des entreprises privées du Mossad et l’aide de la technologie de pointe. Dans cette ère de la technologie, c’est l’un des principaux moteurs qui sert de base dans la réussite des activités opérationnelles et de renseignement.

« Libertad » va accélérer la recherche et le développement afin d’intensifier le processus d’adoption de la technologie et la réalisation des objectifs dans divers domaines. Le Fonds investira dans la recherche et le développement expérimental (R & D) des entreprises en démarrage.

Pour réaliser ses opérations, le fonds Libertad n’agira pas comme un investisseur habituel. Le fonds ne prendra pas de participation directe sous forme d’actions. Il disposera d’une licence lui permettant d’utiliser à son profit les biens et services mis au point. Les sociétés conserveront toutefois la propriété intellectuelle de leur innovation et pourront faire appel à d’autres investisseurs privés pour leur levée de capitaux.

Le Mossad offre aux entreprises et aux entrepreneurs impliqués dans le développement de ces technologies innovantes, de soumettre leurs propositions sur les thèmes suivants :

1. Technologies innovantes robotiques et en robotique flexibles, nano, biomimétique et solutions pour les mouvement dans le ciel, la mer et sur la terre.

2. Des technologies innovantes dans le domaine de l’énergie et récolte avec les systèmes auto-alimentés.

3. Des technologies innovantes pour le chiffrement des données à grande vitesse (100 Gbps et plus).

4. La technologie innovante pour la détermination automatique des traits de personnalité caractéristiques (profilage de la personnalité) sur la base de l’analyse des actions et des comportements dans les réseaux sociaux.

5. Diverses concentrations de méthodes automatisées de documents, le catalogage et la définition de la nature des relations sémantiques en utilisant l’apprentissage de la machine dans divers domaines en hébreu et d’autres langues.

D’autres sujets qui intéressent le Mossad, seront publiés sur le site Web de la Fondation, « Libertad » avec l’information et la soumission des propositions pour ce projet.

Vidéo promotionnelle du projet :

