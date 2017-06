Le Mossad forme son propre fond d’investissement high-tech

L’agence de renseignement du Mossad israélien met la touche finale à un fonds d’investissement qui investira dans des entreprises locale ce mois-ci, ont rapporté les banquiers au journal TheMarker.

Le fonds investira l’argent du Mossad, sans capitaux extérieurs, au lieu de recevoir des actions en échange, vous obtenez des droits sur les produits et les start-up technologiques à utiliser selon plusieurs banquiers qui ont aidé à établir ce fond et qui ont demandé l’anonymat.

La mise en place de la défense israélienne, à la fois dans le domaine de l’industrie de la défense que l’armée a acquis une réputation mondiale pour ses prouesses technologiques, mais le fonds d’investissement du Mossad marque une touche nouvelle et surprenante. L’objectif est de donner à l’agence un accès direct aux développements les plus avancés, et en même temps ajouter de la valeur aux start-up grâce à ce lien avec le Mossad.

Cependant, le Mossad n’est pas la première agence de renseignement se liant à un investissement. L’Agence centrale de renseignement des États-Unis a créé « In-Q-Tel », un fonds d’organisme sans but lucratif qui a été fondée il y a 17 ans.

Le bureau du premier ministre a refusé de confirmer les détails du fonds prévu, mais dit que la question était en cours d’examen.

