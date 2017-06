La mort d’un couple à Eilat cache une tragédie bien plus profonde….

Une tragédie s’est déroulée dans l’hôtel Herods de Eilat. Un couple de Juifs a été retrouvé mort, le jeune homme de 26 ou 27 ans, est un ex « haredi » qui n’a « pas trouvé de place dans ce monde » selon ses mots.

Pour rappel, ce lundi matin, il a été rapporté qu’un jeune homme, et une jeune femme ont été trouvés hier à l’hôtel Herods de Eilat avec une lettre d’adieu.

Le jeune homme qui a rompu avec le style de vie ultra-orthodoxe du nom de Baruch Indig souffrait de dépression. Il a écrit des poèmes sur la solitude et l’inutilité de la vie.

La police enquête toujours sur la mort des deux jeunes personnes, et ne peut pas encore donner une réponse définitive de ce qui est arrivé à Eilat. La première impression de la police est un double suicide puis plus tard, un homicide et un suicide. Mais pour l’instant rien n’est encore confirmée et l’affaire est en cours.

En faveur de la dernière version, l’amie de Baruch Indig, Odelia Bachar, n’a pas quitté la chambre d’hôtel depuis jeudi car elle était probablement morte un jour plus tôt que le jeune homme.

Cela a été rapporté sur la chaîne 10 : « Depuis quelque temps, le jeune poète a trouvé du travail en tant que producteur sur la station de radio « Galey Tsahal », mais a perdu son emploi car il a été accusé d’un certain nombre de piratage sur le réseau Internet et avait volé des photos intimes de soldates.

Hier encore, Baruch devait comparaître à une audience à la Cour de Tel Aviv mais n’est pas venu et apparemment s’est suicidé et a tué sa petite amie à l’Hôtel Herods.

Ils avaient loué un appartement ensemble, a dit la chaîne de télévision 10 et Baruch, dans ses propres mots, a affirmé qu’enfant, il avait été victime de harcèlement sexuel par son rabbin dans la ville de Kiriat Sefer (Modin Illit) et avait parlé sur Facebook à son agresseur lui reprochant d’avoir ruiné sa vie : « Tu as ruiné ma vie qui est devenue un échec. Je suis troublé émotionnellement, sexuellement, socialement et religieusement ».

Les suicides parmi cette communauté ultra-orthodoxe se produisent plus fréquemment que dans tous les autres groupes de population. Les jeunes garçons de Yechivot qui veulent s’éloigner de la religion ou juste en baisser le niveau souffrent d’une rupture profonde avec leurs familles et ne reçoivent aucun soutien de l’Etat. Nous avons encore peu de renseignement sur la jeune femme .

Que leurs Âmes reposent en paix.

CONTACT : sud.israel@yahoo.fr