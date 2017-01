Moqtada al-Sadr appelle à un nouveau mouvement terroriste pour libérer Jérusalem

Moqtada al-Sadr est un homme politique chi’ite irakien né le 12 août 1973. Il est le fils de l’ayatollah chiite irakien Mohammad Sadeq al-Sadr exécuté sous Saddam Hussein. Al-Sadr est qualifié par ses partisans de sayyid.

Aujourd’hui, il appelle à un nouveau mouvement terroriste « pour libérer Jérusalem » dans le cas de transfert de l’ambassade des Etats Unis à Jérusalem suite à la décision de Trump.

Moqtada al-Sadr a mis en garde ce mardi 24 Janvier, 2017, suite à la probabilité du transfert de l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem, en disant qu’une telle démarche serait une « déclaration de guerre ouverte contre l’islam. »

Le président américain Donald Trump a promis pendant sa campagne de transférer l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem, qui selon les arabes va entraîner une rupture politique des États-Unis avec une grande partie de la communauté internationale .

Sadr , dont la milice a combattu l’armée américaine en Irak, a également appelé à la « formation d’un groupe de terroristes spécial pour libérer Jérusalem en cas de mise en œuvre de la résolution. »

Il a abordé la Ligue Arabe en disant « démissionner ou dissoudre ou poser un défi sérieux pour éviter cette décision » et il a menacé de «fermer l’ambassade américaine en Irak immédiatement » si Washington ne fais pas marche arrière.

Les partisans de Sadr ont participé à des manifestations massives l’an dernier à Bagdad et d’autres villes, contre le manque de services et la corruption endémique dans l’Etat irakien, et ont fait irruption dans la zone lourdement fortifiée à deux reprises.

Hier, la Maison Blanche a exclu une annonce imminente concernant le déplacement de l’ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, « qui était une source de spéculation pour beaucoup » selon les médias arabes.

