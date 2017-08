Un monument juif défiguré dans la ville bulgare avec les mots ‘Allah’, ‘Palestine’, ‘Hamas’

Un monument mis en place par les juifs en Bulgarie pour remercier la ville de Vidin pour avoir empêché la déportation de ses Juifs pendant l’Holocauste a été vandalisé.

Le monument de Thanksgiving, érigé en 2003, a été peint avec des mots ‘Allah’, ‘Palestine’, ‘Hamas’ et le symbole islamique de l’étoile et du croissant de lune, selon l’Organisation juive Shalom en Bulgarie dans un article sur Facebook, ce Lundi.

L’organisation a publié des photos du vandalisme, qui s’est déroulé samedi, sur sa page Facebook.

Le maire de la municipalité de Vidin, Ognyan Tsenkov, a qualifié le vandalisme d’un acte ‘scandaleux et inacceptable’, a déclaré l’organisation Shalom dans son article. Il aurait ordonné que le monument soit immédiatement nettoyé.

Le Président Alexander Oscar dans une lettre au maire l’a remercié pour sa déclaration ferme et une action rapide, et a souligné que le monument ‘continuera à être un symbole de la fraternité et une longue histoire entre nos deux peuples’.

En 1943, l’Église orthodoxe bulgare, certains politiciens et de nombreux membres de la société civile réussirent à défendre les nazis et à empêcher les Juifs du pays d’être expulsés vers les camps de la mort, a déclaré le Globe de Sofia. En 2018, la communauté juive bulgare marquera le 75e anniversaire de la prévention de la déportation de 50 000 Juifs bulgares.

Plus de 11 000 juifs provenant de certaines parties du nord de la Grèce et de la Yougoslavie, les territoires qui étaient sous administration bulgare pendant la Seconde Guerre mondiale ont été déportés et tués.