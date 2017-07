Montréal | Un juif renvoyé par sa patronne Juive car elle ne voulait pas qu’il travaille Shabath et devra payer 17500 $

Un coiffeur juif prétend que son employeur, la propriétaire d’un salon de beauté Snowdon qui est aussi juive, l’a discriminé sur la base de sa religion en ne le laissant pas travailler le samedi.

La commission a recommandé que Spa Orazen et sa propriétaire Iris Gressy compensent le coiffeur Richard Zilberg de 17 500 $ en dommages-intérêts (12 500 $ pour perte de revenus et 5 000 $ pour dommages moraux) et que Gressy paie 2 500 $ supplémentaires pour des dommages-intérêts punitifs à Zilberg pour violation intentionnelle de son civil droits.

Zilberg (vu au sommet de cette publication) a travaillé à Spa Orazen tout au long de l’automne 2011 et l’hiver 2012 pour environ 30 heures par semaine, y compris les samedis. Mais ce printemps, il dit que sa patronne, Iris Gressy, a commencé à suggérer qu’il ne devrait pas travailler le samedi parce que c’est Shabbat, le jour de repos traditionnel pour les juifs observateurs.

En juillet 2012, Zilberg a dit qu’il a été informé qu’il ne pourra plus travailler le samedi, le jour le plus achalandé de sa semaine de travail, bien que le salon soit resté ouvert les samedis et que les employés non juifs soient autorisés à travailler les samedis. Un autre employé juif a été informé qu’elle ne pouvait pas travailler le samedi, prétend-il.

« Je viens d’une longue file de gens juifs et j’adore ma foi mais je peux choisir comment je veux pratiquer », a déclaré Zilberg lors d’une conférence de presse appelée par le Centre d’action de recherche sur les relations raciales (CRARR) Une organisation des droits civiques qui a porté l’affaire à la Commission des droits de l’homme au nom de Zilberg.

Zilberg a dit à certains de ses clients réguliers de samedi que son employeur ne le laisserait pas travailler Shabat parce qu’il était juif.

L’un de ces clients, qui est juif, s’est plaint au propriétaire du salon le 15 août 2012 que sa politique était « mishouga », un mot yiddish pour « fou ». Un argument s’ensuivit et Zilberg a été renvoyé sur place, a-t-il déclaré.

Il a finalement obtenu un travail dans un salon à proximité, Intercoupe Coiffure and Spa sur Décarie Blvd., mais il a travaillé moins d’heures et a dû reconstruire sa clientèle à partir de rien.

En décembre 2012, Zilberg a décidé de déposer une plainte auprès de la Commission des droits de l’homme, avec l’aide de CRARR.

« Je ne pouvais pas la lâcher. Chaque nuit, je me couchais et j’étais en colère », a-t-il déclaré. « Ils ont décidé pour moi et ont choisi comment je devais pratiquer ma foi ».

Un enquêteur de la commission a examiné la plainte et le Conseil a déterminé que les éléments de preuve obtenus étaient suffisants pour soumettre l’affaire devant un tribunal. La Commission a recommandé que Spa Orazen et Gressy compensent Zilberg, plutôt que de laisser passer l’affaire au Tribunal des droits de la personne.

Les intimés ont eu jusqu’au 23 octobre 2015 pour compenser Zilberg, pour éviter une affaire judiciaire.

« Cela n’a pas été le cas, nous avons été avisés par les avocats de la Commission des droits de la personne que l’affaire ira au Tribunal des droits de la personne », a déclaré Fo Niemi, directeur exécutif de CRARR.

Le Tribunal des droits de la personne est un tribunal spécialisé des juges et des évaluateurs de la Cour du Québec qui est compétent pour entendre et se prononcer sur les plaintes concernant la discrimination interdite par la Charte des droits de l’homme et des libertés.

Un avocat de la Commission des droits de l’homme va maintenant représenter Zilberg au Tribunal.

Arrivé à son salon mardi, Gressy a déclaré à la Gazette de Montréal qu’elle avait renvoyé Zilberg parce qu’il était irresponsable. Elle prétend qu’elle ne l’a pas interdit de travailler le samedi parce qu’il était juif mais parce qu’il se disputait avec un autre employé qui travaillait le samedi.

« Je ne peux pas être raciste contre cet homme parce que je suis juive moi-même », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle travaille parfois le samedi.

Elle a dit qu’elle ne paiera pas la compensation recommandée. « Pourquoi pourrais-je payer pour quelque chose dont je suis accusée faussement ? Je vais au tribunal. Je vais me battre avec ça. «

Zilberg a déclaré :

« Cela me dérange qu’elle ne reconnaisse pas qu’elle m’a interdit de travailler en tant que juif le samedi… J’ai été licencié après qu’un client l’ait insultée à cause de cette politique », a-t-il déclaré.

Hum, hum…

