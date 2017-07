Le Mont du Temple fermé aux Juifs car un groupe est venu avec des livres de prières

Le Mont du Temple a été fermé aujourd’hui (mercredi) aux Juifs en raison d’une violation sur le site par un groupe de visiteurs juifs.

Le commandant du district de Jérusalem a demandé de retirer le groupe du composé et fermer l’entrée : « La police israélienne opère, tout en maintenant la loi et les règles locales et ne permettra à personne d’enfreindre la loi de quelque façon ».

Ce groupe n’a pas craché, n’a pas attaqué des arabes, n’a pas insulté les forces de l’ordre, n’a pas fait de vulgarité, ne s’est pas servi du lieu pour jouer au foot, n’a pas utilisé de drapeau, n’a pas fait tout ce que font les arabes sur ce même site, comme tuer deux policiers israéliens, mais ont juste apporter des livres de prières pour y prier.

Etant donné, qu’ils ont violé les conditions de la visite au Mont du Temple par l’entrée de ces livres sacrés pour y prier, toutes les visites de tous les juifs sont interdites.

Dans le même temps, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a évalué la situation en ce qui concerne la situation sur le Mont du Temple avec le ministre de la Défense Avigdor Lieberman, le ministre de la Sécurité publique Gilad Erdan, le chef d’état-major Gadi Eizenkot, le commissaire de police Roni Alshich, le chef du Shin Bet Argeman et le Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires . Aucune décisions opérationnelles n’a été prise et une autre réunion aura lieu plus tard aujourd’hui.

Prochaine livraison GRATUITE* cette semaine sur Netanya, Ashdod, Ashkelon, et Raanana : 350 ILS/kg

* LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE 2 KG.

Contact : sud.israel@yahoo.fr