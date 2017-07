Le Mont du Temple a été rouvert aux visiteurs Juifs sans la présence habituelle des gardiens du Waqf

Le premier groupe de Juifs est entré sur le Mont du temple, ce lundi 17 juillet 2017.

Le groupe a passé les contrôles de sécurité, accompagné par la police israélienne. Contrairement au passé, les gardiens du Waqf n’ont pas accompagner les groupes de Juifs sur le site depuis l’attaque contre deux policiers israéliens.

En effet, le Shin Bet affirme que les memes gardiens du Waqf ont été complices avec les terroristes et ont caché les armes avant l’attaque.

Jews on Temple Mount this morning without Waqf, which prevent Muslims to pray at the mosque because metal detectors following terror attack pic.twitter.com/THUxcC4XEn

