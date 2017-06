Le monde culturel arabe contre Gal Gadot : « Wonder Woman » ne sera pas projeté en Tunisie

Le film d’action avec l’actrice israélienne est déjà devenu l’un des plus grands succès de l’année, mais il semble que, après avoir été interdit au Liban, il ne devrait pas plus être présent dans les salles de cinéma en Tunisie suite à la demande de l’un des plus grands partis du pays.Le Ministère de la culture locale a dit: « Ceci est juste une décision administrative »

Selon les rapports des médias américains, le ministère tunisien de la Culture a décidé de suspendre la projection du film dans le pays suite à une demande du parti politique tunisien. « Nous devons poursuivre cette mobilisation à ce sujet, comme tout ce qui concerne la normalisation avec l’entité sioniste », a déclaré le porte-parole du parti.

Selon un porte-parole du ministère, l’arret de la projection est « juste une décision administrative ». Le distributeur de films d’Etat a déclaré que la décision était fondée sur de « fausses accusations. Aujourd’hui, ils empêchent la diffusion du film à cause de l’ actrice et demain ils trouveront une autre excuse. »

Et la Tunisie n’est pas seul pays à censurer : le festival d’ Algérie avait prévu la visibilité du film pour aujourd’hui (jeudi) à Alger, mais les organisateurs ont déclaré que la décision a été annulé en raison du droit d’auteur : « Dès que le film sera réglementé, il sera projeté », a déclaré un porte-parole du festival. Pendant ce temps, le Ministère de la Culture algérien a déjà obtenu l’examen du certificat du film dans le pays, mais dans toute l’Algérie , une affiche circule avec une pétition appelant à empêcher la diffusion, car « Gadot représente l’offensive puissante israélienne sur la bande de Gaza, et une projection du film se déroulera le même jour pour documenter les 50 ans d’occupation. »

Mais pas besoin de se soucier du film: non seulement il a reçu d’excellentes critiques à travers le monde mais il a gagné 103 millions de $ pour ce premier week-end aux Etats-Unis seulement, une somme décente et le montant est un record pour un film réalisé par une femme.

