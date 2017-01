Le moment le plus amusant de l’intronisation de Trump : le cadeau de Mélania à Michelle Obama !

Ce moment a été le plus amusant de l’investiture de Donald Trump, lorsque Melania Trump a offert un cadeau à Michelle Obama qui voulait s’en débarrasser immédiatement, mais se trouvait de plus en plus ridicule. La boite bleue venait de chez Tiffany & co.

Beaucoup d’internautes, ont partagé des captures d’écran de l’ex première dame tentant de se débarrasser du cadeau en y ajoutant une légende.

Les médias arabes ont souligné un détails lors des échanges de mains devant le parvis de la Maison Blanche…entre les deux femmes, Melania a gardé ses gants …

