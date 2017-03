Seulement la moitié des « Palestiniens » s’identifient comme tels

Le centre de Media et Communications de Jérusalem qui a été créé en 1988 par un groupe de journalistes et de chercheurs qui cherchent à fournir des informations sur ce qui se passait dans ce qu’ils appellent les «territoires palestiniens occupés» a publié un nouveau sondage.

Basé sur un échantillon aléatoire de 1199 personnes âgées de plus de 18 ans interrogés en Judée Samarie et la bande de Gaza entre le 17 et le 21 Février 2017.

Il y a quelques résultats très intéressants :

Seulement un peu plus de la moitié se définit comme «palestinien»

Alors que la majorité (52,5%) se définissent comme «palestinien», ceci est un pourcentage assez faible compte tenu de la façon dont cette identité a été le fer de lance du monde pour le dernier demi-siècle. 21,7% s’identifient comme «musulman», 5,3% comme «arabe», 8,2% «autre définition» et 4,5% ne savent pas!

La majorité des Palestiniens interrogés blâment, le Hamas et l’AP et pas Israël concernant les problèmes d’électricité à Gaza

Malgré le récit colporté par beaucoup, la majorité des personnes interrogées (53%) croient que le Hamas et l’Autorité palestinienne sont plus responsables de « l’aggravation de la crise de l’ électricité » à Gaza que celle d’ Israël (42%). Peut-être que B’tselem et d’ autres devraient mettre à jour leur désinformation…

Près d’un tiers des Palestiniens interrogés soutiennent le terrorisme

Alors que le sondage révèle plus (38%) soutient les négociations pacifiques, presque autant (30%) soutiennent la « résistance armée ».

La majorité soutient la charia plus tout que le droit civil

Le plus grand pourcentage des personnes interrogées (42,5%) ont déclaré qu’ils soutiendraient des lois fondées sur la charia islamique, contre 14,7% qui ont dit qu’ils devraient être fondées sur le droit civil.

Une grande majorité pense que le PA ( «Les partenaires de la paix ») sont corrompus

75% pensent qu’il y a de la corruption dans le PA, contre 16% qui pensent qu’il n’y en a pas.

La plupart ne font pas confiance à l’un de leurs dirigeants

A la question «Quelle personnalité palestinienne- avec -vous le plus confiance ?, » le plus grand pourcentage (35%) ne font confiance à personne, suivie par «Autres» (15,2%), et puis Mahmoud Abbas (12,4%) .