La moitié de la population de Gaza veut quitter la Bande Da Gaza

Seulement 43% des habitants de la bande de Gaza se sentent en sécurité contre 53% au sein de l’Autorité palestinienne. Croyez-le ou non, cependant, ces sombres chiffres marquent une amélioration: il y a trois mois, 38% des Gazaouis se sentaient en sécurité et dans l’AP seulement 50%. Pourtant, si cela était possible, 47% des habitants de la bande de Gaza quitteraient Gaza contre 23% au sein de l’AP.

Le sondage a été mené par le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza entre le 29 juin et le 1er juillet 2017. Des entrevues en personne ont été effectuées avec un échantillon aléatoire de 1 200 adultes dans 120 établissements résidentiels, avec un taux d’erreur de 3%.

Le sondage a révélé que la grande majorité des répondants croit que le monde arabe s’est éloigné de la Palestine et est devenu un allié avec Israël contre l’Iran. Le sondage a également révélé que les deux tiers du public palestinien se trouvaient au Qatar, condamnant les mesures prises contre lui par l’Arabie saoudite, l’Égypte et les Émirats arabes unis.

Le problème le plus grave auquel est confrontée la société palestinienne aujourd’hui est la propagation de la corruption dans les institutions publiques aux yeux de 28% du public, selon le nouveau sondage; 24% croient que c’est la pauvreté et le chômage; 22% disent que c’est la continuation des activités « d’occupation » et les constructions; 20% disent que c’est le siège de la bande de Gaza et la fermeture de ses points de passages; Et 4% disent que c’est l’absence d’unité nationale.

Une majorité écrasante de 84% s’oppose à la mesure prise par l’Autorité palestinienne pour arrêter de couvrir l’électricité fournie par Israël dans la bande de Gaza; Seulement 10% soutiennent cette mesure. L’opposition à la mesure s’élève à 87% dans l’AP et à 80% dans la bande de Gaza.

De manière analogue, une majorité écrasante de 88% s’oppose à la démarche de l’Autorité palestinienne, qui a limité les paiements des salaires à ses seuls employés dans la bande de Gaza; Seulement 8% soutiennent cette décision. 40% croient que la mesure a été prise par l’AP afin d’imposer une pression économique sur les Gazaouis pour les forcer à rejeter les règles du Hamas; 37% croient que l’AP vise à punir le Hamas afin de l’obliger à accepter ses conditions de réconciliation; Et 16% croient que l’AP a pris cette décision en raison des conditions financières difficiles auxquelles elle est confrontée.

91% s’opposent à la suspension des paiements de l’AP aux prisonniers de sécurité palestiniens dans les prisons israéliennes; Seulement 7% soutiennent une telle mesure.

46% croient que l’AP ne cessera pas ces paiements alors que 44% pensent au contraire qu’elle va cesser cette pratique.

Le niveau de satisfaction du président Abbas s’élève à 34% contre un mécontentement de 61%. Il s’élève à 39% dans l’AP et à 24% dans la bande de Gaza. Il y a trois mois, la satisfaction à l’égard d’Abbas était de 36% (41% dans l’AP et 29% dans la bande de Gaza).

62% des répondants veulent que le président Abbas démissionne, alors que 31% veulent qu’il reste au pouvoir. Il y a trois mois, 64% disaient vouloir que Abbas démissionne. La demande de démission d’Abbas s’élève à 55% dans l’AP et à 75% dans la bande de Gaza. Il y a trois mois, la demande de démission d’Abbas était de 61% dans l’AP et de 70% dans la bande de Gaza.

Si le président Abbas ne se présente pas lors d’une nouvelle élection, 35% préfèrent voir Marwan Barghouti le remplacer, tandis que 19% préfèrent Ismail Haniyeh; et 7 % pour Mohammad Dahlan ; Khalid Mishal et Rami al Hamdallah (5% chacun), et Salam Fayyad et Mustapha Barghouti (3% chacun); Et Saeb Erekat à 1%.

Et le processus de paix?

En l’absence de négociations de paix, 74% appuient l’adhésion à plus d’organisations internationales; 54% soutiennent la résistance populaire non violente; 39% soutiennent un retour à une intifada armée; Et 44% appuient la dissolution de l’Autorité palestinienne.

Il y a trois mois, le soutien à un retour à une intifada armée était de 51%.

Après la visite du président américain Trump, 51% croient que la relation israélo-palestinienne continuera de se détériorer; 13% pensent que cela s’améliorera; Et 33% pensent que cela demeurera inchangé.

De même, 50% pensent que les relations palestino-américaines continueront de se détériorer, 11% pensent que cela s’améliorera et 34% pensent que cela demeurera inchangé.

43% croient que l’élection d’Ismail Haniyeh et Yahiya Sinwar aux rôles de leadership du Hamas entraînera une escalade dans les relations entre le Hamas et Israël; 15% pensent que cela conduira à un plus grand calme dans la relation; Et 30% pensent que cela n’aura aucun impact sur la relation entre le Hamas et Israël.

EXCLUSIF ET SEULEMENT SUR ISRAËL CHRONO !

Contact : sud.israel@yahoo.fr