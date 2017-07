Comment ce Mohel de Sarcelles mis en examen pour viol a agit tranquillement pendant 30 ans ?

Comment un homme a pu violer et faire souffrir tant de femmes venant d’accoucher pendant une trentaine d’années sans se souciait de rien ? Comme cela peut arriver dans la communauté Juive en France ?

Et bien, ce n’est pas un fait nouveau, ces cas arrivent souvent quand de tel cas touche la communauté orthodoxe car dire tout haut ce que le « rabbin » a fait n’est pas correcte car cela s’appelle un Hiloul Hachem!

Mais comment pouvons nous profaner le nom de Dieu en demandant à des hommes de ne pas profiter de gens fragiles, comme des femmes et des enfants ?

Le sujet est tabou, et cela devrait cesser, il y a des gens cinglés partout, dans les communautés juives et non juives, dans les communauté laïques, non laïques, religieuse ou pas, mais tous sans exceptions, doivent respecter la loi, et parler de Hiloul Hachem est en fait tout le contraire car c’est aussi isoler les victimes et les oublier au point de leur reprocher d’avoir parler…

Il faut cesser, car il faut penser à toutes ces femmes qui ont été abusées par un « racha » déguisé en Mohel qui a agit pendant trois décennies, sachant que plusieurs rabbins d’Ile-de-France savaient que ces rumeurs circulaient au sujet de Mr Assouline

Si ce n’est pas de la complicité de la part de tous ces rabbins, c’est alors de l’imbécillité qui ne fait pas honneur à notre Thora, et qui s’aligne à la politique du Vatican qui a aussi évité de parler de ces nombreux pédophiles dans ces églises du dimanche !

Aujourd’hui, le « circonciseur de Sarcelles » est enfin mis en examen pour viol et agression sexuelle à l’encontre de toutes ces mères juives, mais pour cela il a fallu attendre une trentaine d’années, sans qu’il ne soit inquiété.

Plusieurs communautés juives d’Ile-de-France savaient à propos de ce Mohel comme certaines synagogues, comme celles de Sarcelles, du Raincy (Seine-Saint-Denis) et des Tournelles (Paris IVe), qui lui avaient interdit l’accès.

Mais la seule question est celle ci ? Pourquoi, aucune plainte n’a jamais été déposée contre lui ?

Il a fallu que six femmes (celle qui représentent la vérité du peuple juif) sortent de leur silence et aujourd’hui une vingtaine de plus …portent plainte…enfin.

« C’est pour moi, le dénouement d’une histoire muette », confie Laurent Berros, rabbin de Sarcelles depuis 2004. C’est son prédécesseur qui avait déjà interdit à Gabriel Assouline de pratiquer dans la synagogue. « Des choses se disaient sur lui, qu’il devait se faire soigner. Mais ce n’était que des qu’en-dira-t-on. Sous mon mandat, je n’ai jamais eu de problème avec lui. »

Beaucoup de victimes ont entendu les mêmes mots : « Ne vous inquiétez pas, il va se faire soigner »…30 ans apres il n’avait pas changé.

La plus belle représentation du peuple juif est celle de la vérité, montrer aux autres Juifs et autres peuples, que nous ne sommes pas un peuple du mensonge, mais un peuple choisi par Dieu, celui qui a choisi Sa Thora, afin de L’honorer, honorons les victimes avant tout et cessons l’omerta. Cacher de telles atrocités c’est faire reculer tout juif qui veut connaître un peu plus notre Thora et faire techouva. Rien ne vaux le Emeth.