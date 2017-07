Mohamed C, fiché S : « Je veux planter des juifs à la synagogue de Marseille »

Un musulman, connu par les services de police et de plus fiché S a été jugé récemment suite au kidnapping de sa « petite amie » mais il se trouve que l’homme était bien plus qu’un kidnappeur, car accusé plus tard « d’apologie du terrorisme » et « rébellion ».

Parmi ses délits, quinze mentions dont enlèvement et séquestration, et menace sur les policiers dans la région de la Ciotat en mai 2016 :

« Le Coran dit qu’il faut vous tuer. Vous avez bien fait de me prendre mes couteaux, parce que j’avais prévu m’en servir, de découper vos enfants. Vous avez tué nos enfants, maintenant c’est à nous de vous tuer, de nous venger […] Il y a vous et nous, et on va vous tuer. Je voulais partir là-bas, vous savez de quoi je parle, je parle de Daesh. Faut tuer tous vos enfants et vos femmes ».

Il semble que l’individu fiché S n’a pas été la principale occupation des services de renseignements quand Mohamed a affiné des menaces contre la communauté juive : « J’ai projeté de planter des juifs à la synagogue de Marseille ».

L’islamiste a finalement écopé de deux ans de prison ferme. Le jugement mentionne qu’il « souffrait d’une altération du discernement »…

