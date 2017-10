Le « modéré » ministre iranien Zarif : Trump est une marionnette des « sionistes »

Le ministre iranien des Affaires étrangères « modéré », Mohammad Javad Zarif, a parlé des dernières actions du président Trump contre l’Iran et a révélé plus qu’il ne l’aurait peut-être voulu.

Par exemple, il a dit : « La politique actuelle de M. Trump est vouée à l’échec. Avec la sagesse et la résilience, l’Iran empêchera Trump et le régime sioniste représentant le pays comme une menace pour la sécurité internationale une fois de plus. »

Zarif n’a pas nié que l’Iran était une menace pour la sécurité du monde. Il a dit que l’Iran empêchera ses ennemis de le dépeindre de cette façon. Mais Zarif laisse échapper son antisémite intérieur dans cette citation :

« Trump s’est retiré de nombreux accords tels que le Partenariat transpacifique, l’accord de Paris sur le climat, ou encore plus récemment l’UNESCO, pour soutenir le régime sioniste », a affirmé M. Zarif.

Israël était derrière le retrait des États-Unis du Partenariat transpacifique et de l’accord de Paris sur le climat ? En fait, Israël ne savait même pas que les États-Unis se retiraient de l’UNESCO jusqu’à son annonce !

Zarif est consciemment en train de montrer son antisémitisme en disant que les Juifs contrôlent les États-Unis. Mais trop de gens insistent encore pour dire que le régime iranien est simplement « antisioniste », mais pas antisémite…