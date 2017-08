Une mite menace les exportations israéliennes vers l’Union européenne

L’Union européenne a averti Israël que certaines exportations agricoles vers l’Europe seront stoppées au début de 2018 si Jérusalem ne prend pas des mesures pour empêcher la propagation d’ un parasite agricole qui attaque plus de 70 espèces de fruits et légumes, y compris les agrumes, la grenade , avocat, mangue, goyave, maïs, coton et plus encore.

Historiquement, la mite a été trouvée principalement en Afrique, mais ces dernières années , elle a également causé des dégâts croissants en Israël.

Le ministère de l’Agriculture a affirmé dans une déclaration que plusieurs variantes climatiques en Israël rendent le parasite difficile à tuer, y compris le fait que la mite est active toute l’année, qu’elle vit et se reproduit rapidement sur plusieurs espèces différentes, et qu’il est difficile d’identifier les œufs ou de savoir quand les insectes sont entrés dans le fruit.

En compliquant davantage les problèmes pour les exportateurs israéliens, les règlements de l’Union européenne exige l’utilisation de pesticides respectueux de l’environnement qui ne sont pas très efficaces.

Les autorités agricoles en Europe, en Amérique du Nord et en Asie ont bloqué l’entrée à un grand nombre d’expéditions d’Israël au cours de l’année écoulée en raison des préoccupations concernant ce mite, ce qui a conduit à la demande de l’UE de mettre en place des mesures pour lutter contre le ravageur.

Selon la demande européenne, Israël devra montrer un nouveau protocole pour lutter contre les ravageurs et les exportateurs qui ne respectent pas le nouveau règlement et ils ne seront pas autorisé à exporter leurs produits vers l’Europe.