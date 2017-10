Une mission palestinienne en Colombie tweete une citation d’Arafat appelant à la destruction d’Israël

La mission palestinienne en Colombie a tweeté une citation du défunt dirigeant palestinien Yasser Arafat appelant à la destruction de l’Etat d’Israël.

Dans un message en espagnol jeudi, la mission a écrit : « Notre objectif est la fin d’Israël, et il ne peut y avoir de compromis ou de médiation… Nous ne voulons pas la paix. Nous voulons la guerre et la victoire – Yasser Arafat « , selon un porte-parole du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Le tweet a été rapidement retiré du compte de la mission palestinienne, qui compte seulement 581 abonnés. Aucune explication ou excuse n’a été publiée.

Marcos Sermoneta, ambassadeur d’Israël en Colombie, a déclaré au journal espagnol Diario de las Americas dans une interview publiée vendredi que le tweet reflète la position réelle des Palestiniens contre Israël.

« Pour la première fois, ils ont dit la vérité, pas en arabe, mais en espagnol », a-t-il déclaré. « Une telle action doit être prise au sérieux… Pourquoi n’acceptent-ils pas le droit des Juifs à l’autodétermination dans leur propre Etat ? «

La Confédération des communautés juives de Colombie, organisation juive représentante du pays, a exprimé sa préoccupation face à la « haine religieuse », a-t-elle dit, exprimée par le tweet.

« Nous considérons extrêmement grave qu’une mission diplomatique officiellement accréditée auprès de la République de Colombie soit un apologiste de la destruction d’un pays, en l’occurrence Israël, ce qui constitue une violation des protocoles régissant la diplomatie et la décence minimale que doit manifester un délégation diplomatique, a déclaré la confédération dans un communiqué.

La citation d’Arafat a paru dans le Washington Post en mars 1970, bien avant de devenir le partenaire de négociation d’Israël pour la paix ou le chef de l’Autorité palestinienne.

The PLO mission in Colombia tweeted a Yasser Arafat quote: « Our goal is the end of Israel…We don’t want peace. We want war and victory. » pic.twitter.com/BNwPr0WReL

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 20 octobre 2017