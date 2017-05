Mission accomplie ! Shilo va très bien !

Pour ceux qui connaissent notre site depuis 2011, vous devez tous vous demander comment va Shilo ? Cet enfant qui a été victime du dernier attentat de Jérusalem qui avait causé la mort d’une touriste anglaise et de nombreux blessés dont Shilo qui suite à l’explosion d’une bombe à l’arrêt d’un bus lui avait réduit ces jambes en poussière.

Nous avons pendant plusieurs mois fait appel aux dons de par notre association SOS Netivot ainsi que l’aide d’autres associations, beaucoup ont répondu « oui » et beaucoup ont refusé aussi!

Mais en ce mois de juillet 2012, je veux rendre hommage à ceux qui ont eu confiance en Alyaexpress-News et qui ont surtout permis à cet enfant de re-marcher car aujourd’hui il se trouve aux États Unis et va bientôt rentrer en Israël sur ses deux jambes.

Pour ceux qui n’ont pas connaissance de cette histoire étonnante, un petit résumé s’impose :

Shilo a été victime du dernier attentat de Jérusalem, il a passé plusieurs mois à l’hôpital Hadassah de Jérusalem, mais son état psychologique allez au plus mal, car malgré les nombreux efforts des médecins israéliens, il ne pouvait plus marcher, et sa vie devenait un cauchemar. Nous avons soutenu cet enfant qui habite notre ville, et toute l’équipe de Alyaexpress-News a fait la maximum pour demander de l’aide.

Nous nous sommes déplacés avec la père an France, nous avons fait appel à des personnalités politique de la communauté juive et seul Philippe Karsenty a répondu présent, et a aider cet enfant par sa présence ainsi que financièrement, sans oublier l’admirable soutien du Grand Rabbin Joseph Sitruk.

Puis, il y a ceux qui se trouvent dans les coulisses, et qui ont aidé énormément comme l’association Lev Tov, dont je m’engage personnellement, pour vous certifier que c’est une association qui aide de nombreuses communauté en Israel! Mais aussi notre ami Marc Lev qui a été responsable de la communication aux Etats-Unis et en France. Sans oublier mon mari qui jusqu’aujourd’hui ne cesse pas de les aider, en leur envoyant de l’argent pour leur séjour à Boston. Sans oublier, tous nos fidèles lecteurs qui ont soutenu cette cause magnifique pour Israël !

Depuis le mois de mai, Shilo est aux États-Unis et a pu subir plusieurs opérations , cela fait plusieurs mois qu’il se trouve loin de sa maman et de ses frères et sœurs mais il est sait qu’il va bientôt nous rejoindre. L’opération s’est bien passée et ses parents lui ont loué un vélo spécialisé pour faire de la rééducation.

Je vous laisse découvrir en photos, ce jeune homme qui enfin nous offre un sourire, celui d’un enfant, celui de la vie….

Shilo et son père…aux États-Unis, une belle photo, non ?

Shilo après l’une de ses opérations à Boston .

Shilo avec le Professeur en chirurgie qui l’a opéré, ils sont sympa ces américains!

Shilo fait de la rééducation avec un vélo spécialisé

Shilo, avec un beau sourire !!Enfin!

