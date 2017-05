Pour devenir la reine de beauté de l’Etat juif, Rotem Rabi a d’abord dû conquérir l’internet

Le modèle de 21 ans de Jérusalem a remporté la convoitée couronne de Miss Israël , marqué ce mardi par une armée de supporters en ligne.

« Je tiens à vous remercier pour la gentillesse et le soutien que j’ai reçu de vous », a écrit Rabi mercredi sur Facebook et Instagram.

Les médias sociaux ont aidé Rabi à battre 15 participantes. Ce fut la première année que le vote en ligne était combiné avec les votes des juges pour choisir Miss Israël, et les médias sociaux étaient au cœur du concours. Chaque concurrent a reçu une page de profil sur le site du concours, avec des bios, des photos et des vidéos de modélisation inspirées par Instagram.

Alors que ses concurrentes ont entrepris des efforts similaires sur les réseaux sociaux, elles n’ont pas réussi à concurrencer la jeune Rabi. Son Instagram a été suivi par 14 000 membres, plus du double de celui des autres femmes .

Le concours de beauté fait partie de la culture sioniste bien avant le « selfie ». À la fin des années 1920, Tel Aviv a accueilli le concours de la Reine de beauté Esther centrée sur la fête de Pourim . Ce concours a rassemblé les concurrentes Ashkenazes et Séfarades .

Le concours de Miss Israël existe depuis 1950 et certaines israéliennes sont devenues par la suite des stars comme Gal Gadot, l’actrice israélienne qui joue le rôle de Wonder Woman au grand écran, elle avait remporté la couronne en 2004.

Selon la biographie de Rabi, elle a servi d’infirmière dans la Force aérienne israélienne et a travaillé comme modèle tout en commençant le processus pour rejoindre la division d’enquête de la police israélienne. Elle a quitté le concours Miss Israël l’année dernière pour accepter un contrat de modélisation à Milan.

Comme d’habitude, Rabi représentera Israël dans le concours Miss Monde, qui se tiendra en décembre en Chine. Elle tentera une nouvelle victoire d’Israël, comme en 1998.

Le concours de Miss Israël a été critiqué ces dernières années pour son accent sur les apparences des femmes et les normes prétendument superficielles – par exemple, les concurrents ne doivent pas être mariés ou avoir des enfants.

« J’avoue que je suis ravi d’être le choix du public de la reine de beauté d’Israël », a déclaré Hazan sur sa page Facebook. «Je prévois de travailler pour réduire la faim dans le monde et apporter la paix mondiale».

Hazan, qui est entré à la Knesset lors des dernières élections, est devenu l’enfant terrible du parlement israélien.

Peu de temps après son entrée en politique, Channel 2 a allégué que Hazan avait précédemment géré un casino en Bulgarie avec les drogues et la prostitution . Il a poursuivi le journaliste de la station, Amit Segal, pour diffamation, mais le tribunal a rejeté la majeure partie du procès.

Plus tôt cette semaine, il a eu une amende de 1 000 ils (416 $) pour conduire à 142 kilomètres par heure dans le sud d’Israël en décembre dernier.

Pour ce qui est de Rabi, elle a également parlé aux médias sociaux après sa victoire.

« J’écris cette publication avec des larmes d’excitation », a-t-elle écrit. « Car après un long voyage et une expérience étonnante, aujourd’hui est venu le grand moment ».