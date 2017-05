Mise à jour minute par minute sur l’itinéraire du président Trump en Israël

Voici les dernières mises à jour dans les changements rapides qui ont été apportés à l’itinéraire de la visite d’état historique en Israël ce lundi 21 mai 2017 par le président américain Donald Trump et la première Dame Melania Trump.

Lundi 12h15 – Le président Trump et la Première Dame Melania Trump seront accueillis avec tous les honneurs de l’Etat lors d’une cérémonie officielle à l’aéroport international Ben Gurion. Ce qui était initialement prévu comme un accueil simplifié est maintenant devenu une affaire élaborée avec des ornements cérémoniels complets, un groupe militaire, des filles avec des fleurs, une danse et des discours du Premier ministre Benjamin Netanyahu, du Président Reuven Rivlin et du Président Trump lui-même.

Le ministère des Affaires étrangères a également produit une vidéo de bienvenue pour le président.

Lundi 13h00 – Le président Rivlin rencontre le président Trump et la première Dame Melania Trump (qui survoleront par l’hélicoptère présidentiel au dessus de Jérusalem) vers la résidence présidentielle sur la rue HaNasi dans la capitale.

Lundi 16h45 – La première Dame Melania Trump rejoint Sara Netanyahu pour une visite au centre médical Hadassah Ein Kerem à Jérusalem. Selon l’itinéraire, « Elles visiteront le centre médical, parleront avec le personnel médical et rencontreront des enfants dans la zone de jeux pour une activité artistique commune ».

Lundi 18h00 – Rencontre privée entre le Premier ministre Netanyahu et le Président Trump au King David Hôtel.

Lundi 18h45 – Rencontre élargie entre le Premier ministre Netanyahu et le Président Trump au King David Hôtel.

Lundi 19h30 – Le Premier ministre Netanyahu et son épouse Sara accueillent le président Trump et son épouse, Melania, pour le dîner à la résidence du Premier ministre à Jérusalem.

Mardi 13:00 pm – Visite à Yad Vashem pour déposer une couronne dans le Hall du souvenir.

Le président de Yad Vashem, Avner Shalev, accompagnera le président Trump et la première Dame Melania Trump à Yad Vashem.

Le Premier ministre Netanyahu et son épouse, Sara Netanyahu, et le Président du Conseil de Yad Vashem Rabbi Israël Meir Lau se joindront également au Président lors de sa visite à Yad Vashem.

Le président Trump a choisi de commémorer les six millions de victimes juives de la Shoah en participant à une cérémonie commémorative dans le Hall of Remembrance, au cours de laquelle il ravivera la flamme éternelle et mettra une couronne sur une dalle de pierre sous laquelle les cendres des camps d’extermination sont enterrées.

El Maleh Rachamim, une prière juive pour les âmes des martyrs de la Shoah, sera chantée par un chanteur. Le président Trump sera également invité à signer le livre d’invités de Yad Vashem et le président de Yad Vashem, Avner Shalev, présentera au président un témoignage de souvenir.

Mardi 14h00 – Le président Trump prononcera un discours au Musée israélien de Jérusalem

Mardi 16h00 – Cérémonie d’ouverture à l’aéroport international Ben Gurion.

(La visite du président Trump au mur du Kottel reste hors calendrier car elle est classée comme une affaire «privée», mais les médias ont été informés que le président sera accompagné sur le site par le rabbin du mur, le rabbin Shmuel Rabinovitch, comme cela est habituel).

Encore une fois – « Le calendrier indicatif, est sous réserve de modifications » !

