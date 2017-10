Des «miracles» se sont déroulés au milieu des incendies et des cendres d’un camps juif en Californie du Nord

Les administrateurs d’un camp d’été juif détruit par un incendie de forêt en Californie du Nord ont visité le site pour la première fois, et remarqué des « miracles » au milieu de la dévastation.

Bien que la plupart des bâtiments du Camp Newman aient été perdus dans les feux de forêt de la région de North Bay, les responsables du camp ont indiqué qu’une porte d’entrée, des livres de prières et des châles de prière ont survécu aux flammes.

Le directeur exécutif du camp, Ruben Arquilevich, et d’autres responsables du camp ont visité le site ravagé par le feu pour la première fois vendredi et ont été choqués par la scène avant même leur arrivée.

Arquilevich dans une interview mardi a déclaré que la route vers le camp avait présenté « des paysages remplis de cieux bleus et d’arbres et d’herbes verts, et la première partie a toujours été un quartier avec quelques centaines de maisons ».

« Mais comme nous avons traversé ce quartier, tout ce que nous avons vu étaient des maisons incendiées. Ce n’était pas une scène de couleur mais du noir et blanc. Cela m’a hanté », a-t-il dit.

Cependant, les esprits d’Arquilevitch se sont levés quand il a vu que la porte géante du camp, inscrite avec les mots «que vous soyez bénis pendant que vous allez sur votre chemin» était debout. Des raisins pendaient de quelques vignes dans le vignoble du camp, qui n’était pas brûlé.

Il a également été soulagé lorsque les visiteurs ont découvert qu’une paire d’arches de la Torah créée par Helen Burke, ancienne artiste en résidence du camp, avait survécu. L’un avait été surnommé le « petit ambassadeur ».

Au moins 41 personnes ont été tuées à la suite de 15 feux de forêt en Californie. Plus de 217 000 acres et 5 700 structures ont été détruites.

Le groupe a fait la randonnée de 15 minutes à l’étoile de David de 6 pieds, à laquelle les campeurs criaient traditionnellement «J’adore être juif!» Le symbole en bois «était complètement intact, entouré de centaines de mètres de broussailles noircies», a déclaré Arquilevich à J .

Le bimah d’un amphithéâtre a été lourdement endommagé et tous les hangars avoisinants ont été carbonisés – «à l’exception de celui qui contient nos textes sacrés et nos livres de prières et nos tallitot», a déclaré Arquilevich.

« C’ était complètement intact », at-il dit. « Nous avons tous à peu près fondu en larmes parce que les tallitot était en sécurité. C’était juste un autre miracle et tellement émouvant. Il a souligné dans la direction que nous allons, avec l’idée que le Camp Newman continuera. »

Le rabbin Rick Jacobs, président de l’Union pour le judaïsme réformé, qui possède et gère le camp de 480 acres à l’est de Santa Rosa, a rejoint Arquilevich pour la visite du site. Il a déclaré que les responsables sont déterminés à tenir le camp en 2018. Environ 1 400 enfants assistent au Camp Newman chaque été et 40 à 50 membres du personnel viennent d’Israël pour travailler comme conseillers.

« Nous aurons un camp cet été », a déclaré Jacobs. « Je ne peux pas vous dire exactement où et comment. »