Miracles de Hanoucca : Plusieurs attentats suicides planifié parle Hamas évités à Jérusalem et Haïfa

La fête de Hanoucca représente le miracle d’un minuscule peuple Juif opprimé par ses ennemis de toujours qui fait face à la puissance. Cette fête des miracles semble commencer avant la date prévue de ce samedi soir.

En effet, pendant que les attentats se poursuivent un à un dans les pays étrangers, par les islamistes, pendant que les pays étrangers cible tous du doigt le seul pays qui se bat contre le terrorisme au Moyen Orient, en Israel, le travail du renseignement et de son armée est soutenu par le miracle du Peuple Juif qui se perpétue de génération en génération.

En effet une série d’attentats prévus à Haïfa et à Jérusalem ont été déjoués par les forces de sécurité israéliennes. C’est une cellule terroriste du Hamas qui est à l’origine de ses attaques planifiées et qui a prévu des attaques à l’arme et à la bombe contre des Israéliens.

Pas moins de vingt terroristes du Hamas ont été arrêtés dans la région de Shehem, dont quatre candidats devaient se faire exploser à Jérusalem, Haïfa, dans des stations d’autobus.

De plus, un atelier de production d’explosif a été découvert à Shehem.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander