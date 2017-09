Miracle pendant l’ouragan Harvey : Un Pasteur découvre que parmi tous ses livres détruits, seuls les livres juifs sont restés intacts

Le seul trésor qui a survécu aux dommages causés par l’ouragan Harvey dans la maison appartenant au Pasteur Becky Keenan’s, membre de l’Église évangélique chrétienne à Houston, au Texas, était sa précieuse bibliothèque d’articles d’étude et de bibles israélites en langue anglaise et hébraïques.

« Tous mes livres séculiers ont été détruits, mais les pages de ces livres sont encore sèches, encore utilisables », a déclaré Adrian.

C’était l’une de ces histoires extraordinaires qui sont sorties de l’effort de nettoyage de l’ouragan Harvey lors de la mission israélienne ZAKA. Dans le cadre de leur campagne de nettoyage humanitaire, en collaboration avec les communautés juives et chrétiennes les plus touchées par l’ouragan Harvey, l’équipe de recherche et de sauvetage de ZAKA a été envoyée par le pasteur Keenan pour aider à dégager les maisons des membres de sa congrégation.

Presque une semaine après que l’ouragan avait inondé sa maison, Adrian était enfin capable de revenir. « L’humidité a transformé la maison en un marécage », a-t-il déclaré à Joshua Wander, un des volontaires ZAKA d’Israël. Et pourtant, miraculeusement, les textes juifs qui ont résisté à près de 2.000 ans d’exil ont résisté aux eaux de crue de Houston.

Adrian a déclaré qu’il étudie les textes pour mieux comprendre le peuple juif, pour rechercher la «cohésion entre les communautés juives et chrétiennes». Nous essayons de construire un pont ici. «

Le président de ZAKA, Yehuda Meshi-Zahav, affirme qu’il est fier du travail physique et difficile que ses bénévoles accomplissent pour tous ceux qui en ont besoin à Houston. « Nos sages nous disent que Dieu a créé l’homme à son image. Pas seulement les juifs, mais tous les hommes « , a-t-il ajouté dans un communiqué. « ZAKA est une organisation humanitaire qui fournit une assistance, quelle que soit la race, la religion ou le genre ».

Notant que la communauté chrétienne aux États-Unis soutient fortement Israël, Meshi-Zahav a exprimé le plaisir que les bénévoles de ZAKA puissent fournir de l’aide pas seulement en Terre Sainte quand cela est nécessaire.

