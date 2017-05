Des ministres annoncent ne pas venir accueillir le Président Trump, Netanyaou menace par « de graves conséquences »

Le Premier ministre Binyamin Netanyahu a réagit avec colère envers les ministres et les chefs des membres de la coalition lors d’une réunion dimanche matin, après avoir été informé par plusieurs d’entre eux qu’ils avaient prévu de ne pas assister à la réception du président Donald Trump à l’aéroport Ben Gurion ce lundi après-midi. Le Premier ministre Netanyahu a déclaré que tous les ministres devaient se présenter, et que ceux qui ne se soucient pas de cette présence devront faire face à de « graves conséquences ».

La raison du refus est due à ce que les ministres considèrent comme une violation du protocole; Le président ne secouera que la main de Netanyahou, et pas d’autres ministres, comme d’habitude dans de telles visites. En outre, les ministres devront subir des vérifications de sécurité avant d’être autorisés sur le tarmac de l’aéroport pour rencontrer le président Trump – ce qui n’était pas requis dans les visites présidentielles précédentes.

Yisrael Hayom a signalé qu’un certain nombre de ministres se sont sentis offensés, dans la mesure où un nombre a été discuté de ne pas venir à l’événement du tout. Netanyahu livide a promis à chacun d’être à l’aéroport, à temps, et de suivre les règles, a déclaré le rapport.

Un changement de dernière minute annoncé dimanche après-midi concernant le président Trump parlant non seulement plus tard lundi après-midi au Musée d’Israël, et à son arrivée à l’aéroport Ben Gurion. Netanyahou parlera aussi. Le premier arrêt du président Trump sera Yad Vashem, où il sera accompagné du Rav Yisrael Meir Lau, et le président de Yad Vashem. Bien qu’il soit prévu de visiter le site pour une très courte période de temps, les responsables de Yad Vashem ont déclaré qu’ils espéraient que le président déciderait d’étendre sa visite, d’autant plus qu’il serait accompagné par le rav Lau qui, en tant que survivant lui-même, avait beaucoup à dire sur la Shoah.

La visite du président Trump à la vieille ville aura lieu mardi matin et le Kottel sera son dernier arrêt en Israël. À l’heure actuelle, il n’est pas clair si le Premier ministre Netanyahu ou tout autre fonctionnaire israélien accompagnera le Président Trump au Kottel mais sur la liste d’accompagnement, il y a le président et rav Shmuel Rabinowitz, Rav du Kottel . Ivanka Trump, accompagnera son père au Kottel, mais a informé les responsables israéliens qu’en raison de la sensibilité et de la kedushah du site, elle visitera les ezrat nashim du Kottel.

Au début de la réunion hebdomadaire du Cabinet, dimanche, le Premier ministre Netanyahu a discuté de la visite du président Trump, notant qu’il s’agirait d’une «visite historique» en Israël.

Il a ajouté que «c’est la première visite du président Trump à l’extérieur des États-Unis, et l’honneur est qu’il a choisi de venir à Jérusalem, la capitale d’Israël et, bien sûr, à l’État d’Israël».

« M. Président « , at-il dit, » Nous attendons avec impatience votre visite. Les citoyens d’Israël vous recevront à bras ouverts. »

