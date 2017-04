Le ministre Yéménite à Paris : « Les rebelles voient les Juifs yéménites comme leur ennemis »

Les responsables du Yémen et saoudiens ont assisté à la conférence de Paris traitant de la guerre civile yéménite et le gouvernement de coalition dans un conflit entre les rebelles menés par l’Arabie saoudite et le soutient de l’Iran.

Le ministre de l’Information Yéménite a déclaré que le sort pour les derniers Juifs du Yemen est en danger même si la plupart des familles sont parties en Israël, car les rebelles voient les juifs, et les musulmans sunnites comme leurs ennemi.

Les participants ont parlé avec prudence aux médias sur l’aide internationale offerte par la coalition israélienne présumée en Arabie.

