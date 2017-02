La ministre Tzipi Hotovely à la Maison Blanche: «Nous allons continuer à construire dans toutes les régions du pays »

La ministre adjointe des Affaires étrangères a réagit suite à la déclaration du porte-parole de la Maison Blanche qui a dit qu’elle s’ oppose à la construction de nouvelles implantations :

«Le gouvernement israélien actuel choisi exercer le droit d’Israël à construire dans toutes les régions du pays, et nous nous sommes engagés à respecter le peuple d’Israël car nous avons choisi de continuer à construire»

« La Maison Blanche sait également que les implantations ne sont pas un obstacle à la paix « , a ajouté Hotoveli. » Par conséquent, la conclusion est que l’expansion des implantations n’est pas un problème.

Au cours des 25 dernières années , toutes les tentatives pour parvenir à une sorte de solution par les Palestiniens ont été bloquées. Par conséquent, il est important de rouvrir les questions fondamentales sur la nature du conflit et introduire de nouvelles solutions à la situation. »

Cette nuit, le porte parole de la Maison Blanche a dit :

» While we don’t believe the existence of settlements is an impediment to peace, the construction of new settlements or the expansion of existing settlements beyond their current borders may not be helpful in achieving that goal. »

« Bien que nous ne pensons pas que les implantations soit un frein à la paix, la construction de nouvelles implantations en dehors de leur limite actuelle n’aiderais peut être pas à parvenir à ce but. »

La Maison Blanche a ensuite précisé qu’elle voulait parvenir à la paix au Moyen – Orient durant son mandat, mais la nouvelle administration américaine « ne prend pas une position officielle concernant les activités de constructions en attendant la rencontre avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président américain plus tard ce mois – ci. »