Le ministre des Transports Yisrael Katz espère devenir la prochain Premier ministre lorsque Netanyahu terminera son mandat

Yisrael Katz, qui occupe actuellement le poste de ministre des Transports, ministre des renseignements et membre du Cabinet de sécurité du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a déclaré mardi à la station de radio FM103 : «J’ai l’intention de me présenter au poste de Premier ministre lorsque Netanyahu terminera son mandat. Je crois que je peux être élu et recevoir la confiance du public. Je fais mon travail de ministre de la meilleure façon possible. Quand je me regarde, mes actions et mes perspectives sur la sécurité et la politique, je pense que je suis apte au travail « .

« Quiconque veut être Premier ministre doit convaincre le public et les membres du Likoud que c’est sa place, et je crois que je pourrai les convaincre », a déclaré Katz.

Décrivant ses réalisations en tant que ministre des Transports cette année, Katz a déclaré : « Une bonne sécurité permet également un bon transport, et la sécurité est le fondement de ce pays. Nous avons un bon pays, par rapport à beaucoup d’autres endroits dans le monde ».

En ce qui concerne la controverse de nombreux étrangers qui s’inscrivent en tant que membres du Likoud, qui considèrent comme une menace les intérêts des parties, Katz a déclaré : « Toute inscription [pour l’adhésion à plus d’une partie] doit immédiatement être supprimée de toutes les parties, c’est une violation de la loi. «

«J’ai persisté dans le cadre de la ligne du parti, c’est ainsi que je suis né et que j’ai grandi : j’ai commencé quand j’étais jeune et j’ai immédiatement rejoint le Likoud et mes considérations sont l’état», a déclaré Katz.

Katz est un homme de la paix et de la sécurité : il soutient la poursuite de la construction des localités, étendant la souveraineté israélienne complète à la Judée et à la Samarie et séparant toutes les relations avec l’Autorité palestinienne. Il s’oppose à la solution à deux États et à la création d’un Etat palestinien sous quelque forme qu’il juge inacceptable.

Au lieu de cela, Katz favorise la création d’une entité palestinienne autonome « avec une affiliation civile et politique jordanienne » et reliant la bande de Gaza à l’Egypte. Il exclu les hauteurs du Golan, considérant qu’elles font « partie intégrante d’Israël et vitale pour sa sécurité et sa protection».

