Le ministre syrien de la Défense en visite à Quneitra menace Israel d’un poste d’observation : « Nous reviendrons à notre victoire de 1973 « 

Le ministre syrien de la Défense a visité les unités de l’armée syrienne dans la région de Quneitra et a loué leur capacité de combat et leurs capacités dans la guerre contre les terroristes dans le district.

Le ministre syrien de la Défense n’a pas oublié de menacer Israël en disant que l’armée syrienne reviendrait à sa victoire en 1973.

Le ministre syrien de la Défense, accompagné d’un entourage d’officiers supérieurs de l’armée syrienne, est également allé à un poste d’observation en face de la frontière israélienne et a inspecté la région devant lui.

Il a également eu un accueil en son honneur dans l’une des bases de la province de Kuneitra et a serré la main avec les combattants.

Il convient de rappeler que le district de Kuneitra est considéré comme faisant partie de l’accord sur les ‘zones à faible tension’ établi suite à un accord entre la Russie, les États-Unis et la Jordanie en juillet dernier, et comprend également le district de Daraa et le district de Druze dans le sud du pays.

Kuneitra est considérée comme la province la plus proche d’Israël et comprend l’ensemble des Hauteurs du Golan syrien.