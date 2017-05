Le ministre Netanayou a nié que : « Les États-Unis poussent Israël à transférer des parties de la Judée Samarie à l’Autorité palestinienne ».

L’administration du président américain Donald Trump devrait faire pression sur Israël pour transférer des parties de la Judée Samarie au contrôle administratif palestinien en tant que geste de bonne volonté pour relancer les pourparlers de paix entre les deux parties.

« Malgré une série d’incitations économiques approuvées dimanche par le cabinet israélien, les États-Unis veulent des concessions plus importantes envers l’Autorité palestinienne et considèrent les mesures récentes comme insuffisantes », a déclaré Channel 10 ce mercredi.

Plus précisément, ils ont demandé que des zones dans le nord de la Judée Samarie soient transférées de la zone C vers la zone B, selon le rapport.

Dans le cadre des Accords d’Oslo, la zone C (60%, où se trouvent la plupart des localités et environ 150 000 Palestiniens) est sous le contrôle administratif et militaire israélien, tandis que dans la zone B (22%), le contrôle administratif est la responsabilité de l’AP alors que Tsahal est responsable de la sécurité.

La zone A (18%, englobant les grandes villes palestiniennes) et relève du contrôle administratif et militaire complet de l’Autorité palestinienne.

Le Bureau du Premier ministre a ensuite nié le rapport Channel 10.

Il n’était pas tout à fait clair quand les États-Unis auraient fait ces demandes, mais le secrétaire d’État américain Rex Tillerson a déclaré aux journalistes mercredi à bord de l’Air Force One que Trump n’a exercé aucune pression sur Netanyahu et le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas lors de sa rencontre avec les deux dirigeants cette semaine

pour retourner à la table des négociations.

On ne savait pas non plus les concessions que les États-Unis demandent aux Palestiniens pendant le voyage de Trump pour relancer le processus de paix.

Au cours de sa visite en Israël et en Judée Samarie, lundi et mardi, Trump a souligné à plusieurs reprises son désir d’aider à négocier un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens, mais n’a pas détaillé comment il encouragerait les deux parties à relancer les pourparlers de paix.

Trump a déclaré à plusieurs reprises qu’il cherchait à négocier l’accord final avec les Israéliens et les Palestiniens et qu’il est convaincu qu’il pourrait le faire. Trump a chargé son beau-fils, Jared Kushner, et l’ancien avocat de l’immobilier, Jason Greenblatt, de tracer un parcours.

Pourtant, les responsables de la Maison Blanche ont minimisé les perspectives d’une percée sur ce voyage, disant qu’il était important de gérer leurs ambitions alors qu’ils se déplaçaient dans un terrain qui a déclenché des diplomates plus expérimentés.

Dans un discours mardi au Musée d’Israël, le président a fait l’éloge sur Israël, tout en appelant les deux parties à faire des compromis vers la paix.

Il leur a exhorté à mettre de côté les «douleurs et les désaccords du passé» et a déclaré que les deux parties étaient prêtes à aller de l’avant.

Le président a notamment évité toutes les questions épineuses qui ont bloqué les efforts de paix depuis des décennies. Il n’a pas mentionné les localités israéliennes, le statut de Jérusalem ou même si les États-Unis continueraient à insister sur une solution à deux États donnant aux Palestiniens un territoire souverain.

Lors d’une rencontre avec le leader de l’opposition Isaac Herzog mardi, Kushner a déclaré que Washington avait l’intention de faire progresser le renouvellement des pourparlers de paix entre Israël et les Palestiniens, selon un porte-parole de Herzog, et l’envoyé de Trump, Jason Greenblatt, devrait revenir la semaine prochaine, de sorte de ne pas laisser un ‘vide diplomatique’.

Dans un rapport distinct mercredi, Channel 10 a déclaré que le Conseil de sécurité nationale israélien envisage actuellement un plan visant à transférer le contrôle de deux quartiers de Jérusalem-Est depuis la municipalité de Jérusalem jusqu’à un conseil local qui reste à établir.

En dépit de faire partie de la ville, Kafr Aqab et le camp de réfugiés de Shuafat sont situés de l’autre côté de la barrière de sécurité et souffrent d’une pénurie de services municipaux.

Dans le cadre du plan, les deux quartiers – qui ensemble se compromettent autour d’un huitième de la population de Jérusalem – seraient déplacés vers un conseil local nouvellement établi qui resterait sous le contrôle israélien et recevrait des fonds pour les services municipaux directement de l’Etat plutôt que par la municipalité, selon à

A NATANYA : JEUDI 25 MAI

A JERUSALEM (POINT RELAIS) : MARDI 23 MAI

CLIQUEZ SUR LE LIEN : PROMOTION : VENTE DE BOUTARGUE AU PRIX DE 22 € (entre 200 et 250 gr) SUR ISRAËL CHRONO

Frais de livraison gratuit à partir de 2 kg pour Jérusalem, Netivot (et ses moshavim), Bat Yam, Ashdod, Ashkelon à un point relais : avant de passer la commande contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr