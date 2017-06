Le ministre Moshe Kahlon accorde aux palestiniens un plus grand contrôle sur la zone C en Judée Samarie

Israël a accepté de donner à l’Autorité palestinienne un plus grand contrôle sur la zone C en Judée et de la Samarie dans le cadre de plusieurs nouvelles mesures visant à stimuler l’économie palestinienne. Les décisions ont été le résultat d’un rare rencontre entre le ministre israélien des Finances Moshe Kahlon et le Premier ministre palestinien Rami Hamdallah mercredi soir à Ramallah.

Le coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) , le général Yoav Mordechai a rejoint Kahlon. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense, Avigdor Liberman, étaient au courant de la réunion.

La zone C, selon les Accords d’Oslo, est sous contrôle israélien. La zone A est régie par les Palestiniens seulement, tandis que la zone B est régie conjointement par un effort collaboratif.

Israël a également convenu de maintenir ouvert le passage des frontières du pont Allenby avec la Jordanie 24 heures sur 24, ainsi que d’augmenter les permis de construire pour les Palestiniens dans la zone C. En outre, Kahlon a promis de développer des zones industrielles à Jenin et à Hebron.

La visite de Kahlon à Ramallah est entrée en vigueur lors d’une décision du Cabinet israélien avant la visite de Trump pour offrir des gestes aux Palestiniens dans le cadre des mesures de confiance. Le président des États-Unis, Donald Trump, a fait de la médiation d’une paix israélo-palestinienne une partie importante de son ordre du jour et aurait exercé des pressions sur Israël pour qu’il prenne de telles mesures.

