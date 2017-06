Ministre Liberman: « Un officiel du Hamas qui a été expulsé du Qatar a déménagé au Liban et prévoit des attaques terroristes dans notre pays »

L’ambassadeur américain à l’ONU a déclaré que Salah al-Arouri est venu au Liban avec deux autres terroristes du Hamas .

« Le chef du Hamas qui a été expulsé du Qatar a déménagé au Liban et prévoit de planifier des attaques terroristes contre Israël » selon le ministre de la Défense Avigdor Liberman, lors de sa rencontre avec l’ambassadrice des États-Unis, Nikki Haley aux Nations Unies en visite en Israël.

Cette rencontre à Jérusalem entre les deux personnalités a permis de parler de différents sujets liés aux problèmes de sécurité et de la politique , y compris la lutte commune contre le terrorisme et la délégitimation contre Israël, ainsi que la coopération entre Israël et les États-Unis dans les organes des Nations Unies.

Mais le ministre de la défense, Libermana tenu à rappeler à l’ambassadrice Haley la question des corps des soldats de Tsahal, Oron Shaul et Hadar Goldin, détenus par le Hamas, et deux civils israéliens qui sont toujours pris en otage dans la bande de Gaza, Abra Mengistu et al-Sayed.

De plus Liberman a ajouté que le terroriste du Hamas, Salah al-Arouri, agissant contre Israël de la Turquie, jusqu’à récemment, le Qatar, est arrivé au Liban, avec deux autres terroristes du Hamas et prévoit de continuer à essayer de mener des attaques terroristes contre Israël. « Les trois, dirigés par Salah al-Arouri continueront à essayer de transformer le Liban en pays terroriste et en même temps renforcer les relations entre le Hamas et le Hezbollah sous l’égide de l’Iran » a déclaré Lieberman.

Selon le ministre de la Défense, » Salah al-Arouri est un dangereux terroriste, responsable des attentats meurtriers du Hamas contre Israël, et nous ne devons pas lui permettre de poursuivre ses actions. Le Liban est un pays souverain qui entretient des relations avec les États-Unis – une relation avec des réunions réciproques au plus haut niveau, tant à Beyrouth que Washington. Pour nous, le Liban est responsable de ce qui se passe à l’intérieur de son pays et les terroristes qui en sortent . Il est donc important que les Etats-Unis travaillent avec le Gouvernement du Liban, afin d’expulser ces trois terroristes du Hamas et empêcher l’établissement d’un siège terroriste supplémentaire. «

Au cours de la réunion, le ministre de la Défense Lieberman a aussi parlé de la question des salaires payés par l’Autorité palestinienne aux familles des terroristes qui ont commis l’assassinat de civils. Il lui a montré une liste des noms des citoyens américains tués en Israël par des terroristes palestiniens.

