La ministre israélienne fait une déclaration au Festival de Cannes avec la robe de Jérusalem

La ministre de la Culture, Miri Regev, a utilisé le tapis rouge de Cannes pour faire une déclaration politique avec une robe blanche et un panorama de Jérusalem lors du lancement du Festival du film de Cannes, ce mercredi.

Regev a porté la robe, avec une image de la ville sur un fond blanc encerclant le bas de la jupe, alors qu’elle a assisté à « The Ismail’s Ghosts », le film d’ouverture du festival annuel dans la station de la Riviera française.

Les spectateurs s’arrêtèrent pour prendre des photos de la robe, faite d’or et de tissu blanc représentant la ville d’or, avec les images du Mur du Kottel, la Tour de David et le Dôme du Rocher et le centre de la ville.

👑 Culture minister Miri Regev makes a fashion statement, celebrates 50 years of Jerusalem’s reunification at the Cannes red carpet. pic.twitter.com/j654JxzCOk — Behind The News (@Behind__News) 17 mai 2017

Le message de la robe précède les 50 ans de la délivrance de la ville suite à la Guerre des Six jours de 1967, mais avec le refus des États-Unis de déclarer que le mur occidental d’Israël soit un rappel de la reconnaissance internationale d’Israël mettant en doute sa souveraineté.

« Cette année, nous célébrons les 50 ans depuis la libération et la réunification de Jérusalem », a déclaré Regev, qui a fait cette déclaration de mode. «Je suis fier de célébrer cette date historique à travers l’art et la mode, et je suis heureuse que le travail du designer israélien Aviad Herman soit tellement émouvant et honore le beau statut de notre capitale éternelle, Jérusalem ».

Herman a remercié le ministre pour l’occasion « d’exprimer les célébrations de la ville. Au cours des derniers mois, j’ai travaillé avec un dévouement intransigeant pour créer cette robe, avec ma mère Sari « , at-il dit, » et nous sommes très fiers du résultat « .

Le ministre de la culture a partagé une vidéo sur sa page Facebook qui a été faite pour le pavillon israélien au festival du film, destiné à montrer la beauté, le paysage, la diversité et la culture d’Israël et de Jérusalem.

