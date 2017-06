La ministre israélienne de la Justice loue le droit allemand punissant les réseaux sociaux pour les propos de haine non retirés

S’exprimant sur un forum sur le cyber-terrorisme et la propagande haineuse, lors de la semaine Cyber à l’Université de Tel Aviv, la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, a déclaré que la capacité de l’État à maintenir sa sécurité interne est compromise par la manière dont les plateformes du cyberespace sont exploitées par les instigateurs et les partisans du terrorisme.

Shaked se réfère à un projet de loi allemand actuel qui stipule, entre autres, que la diffamation de l’État et ses symboles, l’encouragement d’actions violentes mettant en danger l’État, l’incitation du public à commettre un crime et la création d’organisations terroristes constituent un contenu illégal lorsqu’il est affiché en ligne.

La loi sur l’utilisation des réseaux sociaux, annoncée en mars par le ministre allemand de la Justice, Heiko Maas, détient les sociétés de médias sociaux responsables de contenu publié sur leurs sites, exigeant que tout cela soit conforme aux lois strictes de l’Allemagne en matière de discours haineux et de diffamation.

Avec une admirable attitude allemande, le projet de loi impose des amendes allant jusqu’à 55 millions de dollars aux entreprises technologiques qui ne suppriment pas les discours haineux, l’incitation à la violence et d’autres contenus «évidemment illégaux» de leurs plates-formes dans les 24 heures. Un contenu plus ambigu doit être traité dans un délai d’une semaine.

Le projet de loi Heiko Maas est attaqué dans toute l’Europe en raison de son effet évident sur la liberté d’expression. On s’attend à ce que les entreprises errent du côté de la prudence, balayant sans discernement tous les discours qui pourraient être considérés comme haineux .

Rappelant le début de la vague de terreur d’Israël, et de « loups solitaire », qui a éclaté en septembre 2015, la ministre Shaked a noté que sept des dix premiers cas de cette vague avaient été commis par des personnes exposées à la propagande haineuse sur les réseaux sociaux. Les informations provenaient simplement de l’exploration de leurs comptes ou des témoignages de ces individus qui restaient en vie après leurs attaques.

« Ce phénomène provient de la nature même du cyberespace, qui a transformé le monde en un petit village. Les fournisseurs de services ont transformé chaque participant en porte-parole; Chaque citoyen iranien exerce une influence en Israël et aux États-Unis; Chaque activiste ISIS mobilise les citoyens européens vers la terreur « , a expliqué Shaked.

Le contrôle de ce phénomène est entre les mains des fournisseurs de services, et les états dépendent de leur volonté de réguler l’activité qu’ils facilitent, poursuit Shaked, notant que «puisque les fournisseurs sont des entreprises internationales, il existe des limites à la force exécutoire des lois locales».

« Les outils habituels – exposer et arrêter les instigateurs, recueillir des preuves et les poursuivre – ne sont pas applicables dans la plupart de ces cas », a déclaré Shaked, « tandis que Internet permet la distribution de masse, l’anonymat et les actions prises en dehors d’Israël qui affectent les événements à l’intérieur Israël. »

« En effet, notre souveraineté est violée », souligne Shaked. « La capacité de l’État à maintenir sa sécurité interne est compromise par la manière dont les caractéristiques du cyberespace sont exploitées négativement par les instigateurs et les partisans du terrorisme ».

Le ministre de la Justice a déclaré qu’elle avait demandé à son personnel professionnel d’agir à plusieurs niveaux:

1. Un groupe de travail interministériel, dirigé par le cyber département du bureau du procureur de l’État, et en coopération avec divers organismes de sécurité, qui va identifier l’incitation au contenu associé à des organisations ou activités terroristes. Après avoir localisé le contenu, les demandes légales sont soumises pour supprimer le contenu interdit, en collaboration avec les fournisseurs de services Internet.

2. Le groupe de travail s’est concentré sur le discours avec les principaux fournisseurs d’Internet, tels que Google, Facebook et Twitter, afin de clarifier la perception d’Israël de ce qui constitue un contenu incitant et interdit.

3. La législation, ainsi que le ministre de la Sécurité publique Gilad Erdan, ont pour objectif de supprimer le contenu de l’Internet et des réseaux sociaux par une ordonnance du tribunal.

4. La législation visant à empêcher l’accès au contenu qui soutient le terrorisme.

5. Une future conférence des ministres de la justice du monde entier pourra établir une coopération dans la lutte contre la propagande haineuse, la violence et le contenu de haine dans les réseaux sociaux.

« Je veux me connecter au message que j’entends des grandes entreprises d’Internet comme Google et Facebook, que les réseaux sociaux n’ont pas la place à la terreur ou à la haine », a conclu Shaked.

« Je suis d’accord avec ce message et je me sens profondément engagée à remplir notre devoir d’éradiquer le mal qui se développe dans l’espace en ligne et qui affecte également notre sécurité physique ».

