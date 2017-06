Le ministre israélien Yoav Galant :  » L’Europe est en guerre, même si ses dirigeants refusent de le reconnaître »

Le ministre israélien de la construction et du logement Yoav Galant (anciennement officier général des forces de défenses israéliennes) a dit suite à plusieurs attaques terroristes à Londres que « l’Europe est en guerre, même si ses dirigeants refusent de le reconnaître. »

Ajoutant : » Si l’Europe continue de faiblir avec le terrorisme islamique, elle va se perdre « .

Entre temps, le maire de Londres a dit : « Nous ne les laisserons jamais gagner les terroristes qui veulent et effrayer les habitants de la ville « .

Plusieurs attaques combinées à Londres ont fait au moins six morts et quarante-huit blessés à London Bridge et à proximité hier soir. Trois terroristes ont été abattus par la police locale.

Le maire Sadiq Khan a annoncé que la police a préparé des renforts et a appelé les habitants à garder leur calme: « Je suis choqué et indigné par ces terroristes lâches qui ont attaqué délibérément des résidents innocents. Il n’y a aucune justification pour les actes terroristes et ils ne pourront jamais intimider les Londoniens.. ».

Malheureusement la position de résistance continue sans passer à celle d’une réplique de guerre.

Vente de Boutargue d’œufs de mulet sur Israel Chrono :

350 Shekels le kilo ou 88 € . Pour commander : Cliquez ICI

Livraison gratuite à partir de 5 kg - Contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr