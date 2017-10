Le ministre israélien Yoav Galant: « Nasrallah a de bonnes raisons de rester dans son bunker, il mérite de mourir »

Le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, qui a déclaré de son bunker que ‘les sionistes doivent revenir des lieux d’où ‘ils venaient’, a menacé que ‘le gouvernement Netanyahou conduise les sionistes à la destruction’.

‘Nasrallah est mort, s’il commet une seule erreur et va traîner le Liban dans la guerre, rendant cette région à l’âge de pierre’, a déclaré Galant.

Il a ajouté:’ Il n’y aura pas de situation dans laquelle des civils israéliens seront tués et les choses au Liban resteront les mêmes. Dans la prochaine guerre contre le Liban, ils retourneront à l’âge de pierre, et nous allons enlever les gants autant que cela dépend de moi. J’ai entendu ce qui se passe au Liban, il y a un fort renforcement du Hezbollah, et nous ne devons pas l’oublier. Aucun pays ou organisation terroriste comme le Hezbollah ne possède des milliers de missiles guidés dans notre direction. Le Hezbollah travaille très fort sur la précision des missiles, mais tous les paramètres ne nous donnent pas des résultats élevés. Nous saurons quoi faire quand le moment viendra. »

Pendant ce temps, en se référant aux tentatives de réconciliation entre le Hamas et le Fatah, le ministre a déclaré qu’« une personne qui se noie prendra aussi un serpent si nécessaire. Le Hamas se noie et, par conséquent, le Fatah est également une alternative dans cette situation. L’Égypte et Israël ont isolé le Hamas et ont éliminé l’approvisionnement en électricité et en énergie, et l’Autorité palestinienne combat également ses citoyens avec l’électricité.

‘Lorsqu’on lui a demandé si Abu Mazen reprendrait le contrôle à Gaza, il a répondu:’ Je pense qu’il est loin de cela aujourd’hui et les chances sont minimes tant que le Hamas est au pouvoir . C’est une organisation cruelle qui ne pense qu’à elle-même, c’est une milice terroriste qui a pris le contrôle des habitants de Gaza, dont la plupart coopèrent sans aucun choix. « Je vous invite à ne pas être berné par le Hamas » a ajouté le ministre.

Concernant le retour des soldats de Gaza , le ministre a dit : « Comment un rapprochement avec le Hamas pourra nous aider ? Je pense que vous ne devriez pas avoir des attentes à la suite des décisions entre le Hamas et l’Autorité palestinienne, ils utilisent notre douleur et les vôtres pour attaquer et atteindre de manière inhumaine leurs objectifs. Je ne pense pas que les déclarations du Hamas reflètent des progrès. »

Le ministre se félicite de la signature de l’accord avec les organisations pour les personnes handicapées et par sa capacité à aider les plus démunis, l’attaquant va toujours de l’avant. Je pense qu’il est de notre devoir de protéger les handicapés. Nous continuerons dans cette action. »