Le Premier ministre israélien Netanyahou sera invité à la cérémonie d’investiture de Donald Trump à la Maison Blanche !

L’équipe de transition de Trump, dirigé par le beau fils, Jared Kushner voudrait inviter Netanyahou à prendre part aux festivités inaugurales ce 20 Janvier selon le New York Post.

Lors de la réunion devrait également assisté l’ambassadeur israélien des États-Unis Ron Dermer .

Le cabinet du Premier ministre a déclaré que Netanyahou parlera des positions sur Israël sur les questions régionales liées à la sécurité d’Israël et ses efforts pour parvenir à la paix et la stabilité dans la région.

Mais aussi sur l’accord nucléaire signé avec l’Iran en Juillet 2015, la guerre contre l’organisation de l’Etat islamique et la barrière de sécurité israélienne.

Selon l’équipe de Trump, l’aide de la défense américaine à Israël est un «investissement», et il a effectivement nié les allégations selon lesquelles il est possible d’annuler cette aide. Il a assuré le Premier ministre que son pays fournirait à Israël « des partenariats technologiques stratégiques et militaires sans précédent ».

Pendant sa campagne, le président élu a promis de déplacer l’ambassade américaine en Israël à Jérusalem. De nombreux Israéliens espèrent que cette décision sera accomplie, y compris le maire de Jérusalem, Nir Barkat.

