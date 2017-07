Le ministre Israélien et Indien, pieds nus se baladent sur la plage d’Olga de Hadera

Le Premier ministre indien et le Premier ministre Benjamin Netanyahu se sont rendus aujourd’hui (jeudi) sur la côte de Hadera et plus précisément sur la plage Olga avec un véhicule 4/4.

Le porte parole du bureau du premier ministre a déclaré « Qu’à la fin de la tournée sur la plage d’Olga, Netanyahou a parlé par téléphone avec le président russe Vladimir Poutine en ce qui concerne la situation en Syrie. » Les sujets évoqués lors de cette conversation sont liés à la menace du Hezbollah, l’Iran et et la Syrie dans les hauteurs du Golan.

Le ministre Indien, Modi se réunira à nouveau avec des hommes d’affaires à l’Hôtel Dan à Tel Aviv. Hier, les deux ministres ont participé à une cérémonie de signature pour sept accords de coopération. » Nous avons discuté lors de nos réunions sur tant de domaines où nous pouvons mener à bien des changements et nos programmes sur ces questions seront ajustés jusqu’au 1er Janvier » a dit Netanyaou.

Les accords de coopération portent notamment dans les domaines aussi bien civile que la défense. L’Inde va développer ses industries aérospatiales et l’exploitation d’un centre de maintenance dans les systèmes de défense aérienne de pointe , mais aussi la production et le développement d’armes de précision. Il a également élargi le protocole d’accord dans le cadre du missile et de l’espace.

