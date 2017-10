Le ministre israélien Elkin (Likoud) : « Trump fait une grosse erreur avec les Palestiniens »

Le ministre du Likoud, Zeev Elkin, a déclaré que le président américain Donald Trump faisait « une grosse erreur » dans sa politique sur Jérusalem et qu’il était convaincu que les pourparlers de paix pourraient reprendre avec les Palestiniens.

« Dans le contexte du processus israélo-palestinien, le président (Trump) est toujours dans un paradigme du passé: il croit que quelque chose peut être accompli avec le leadership palestinien actuel. Il commet une grosse erreur « , déplore le ministre.

Selon lui, Trump ne devrait pas « s’attendre à ce que le leadership palestinien soit un véritable partenaire pour la paix ».

En outre, la Maison Blanche a accusé de faire pression sur Israël pour « contenir la construction en Judée-Samarie » et « briser sa promesse de déplacer l’ambassade (Etats-Unis Tel-Aviv) à Jérusalem. »

« Quelqu’un qui comprend la situation réelle dans ce domaine, notant comment les événements se déroulent, même dans ces dernières semaines, pouvez-vous comprendre que vous ne pouvez pas attendre quoi que ce soit de la direction actuelle palestinienne », at-il dit, ajoutant que « ce que nous devons faire est penser à ce qui va se passer dans l’Autorité palestinienne après le président Mahmoud Abbas ».

Elkin n’a pas caché ces derniers jours sa critique de Trump pour avoir violé sa promesse de déplacer l’ambassade à Jérusalem, considérée par Israël comme sa capitale.

« Déplacer l’ambassade n’est pas l’obligation de Trump envers Israël, mais envers ses électeurs », dit le ministre, et critique Trump d’avoir parié sur le fait de le retarder pour essayer de relancer les pourparlers de paix.

L’entrée récente de l’Autorité palestinienne à Interpol, les étapes de l’AP conciliable avec le groupe terroriste du Hamas et la « livraison des salaires aux familles des terroristes » sont des questions qui montrent la réticence de paix du côté palestinien.

« La personne qui a signé des accords entre la réunification du Fatah et du Hamas était Salah Al Arouri, qui était responsable de l’enlèvement et l’assassinat de trois jeunes Israéliens. Quelqu’un qui veut la paix, ne paie pas de salaires aux terroristes et aux assassins et n’essaie pas de s’unir au Hamas « , a-t-il dit.