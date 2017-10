Le ministre israélien de la Sécurité publique :  » L’histoire du peuple juif commence sur le Mont du Temple »

Le ministre de la Sécurité publique et des Affaires stratégiques, Gilad Erdan (Likoud), attaque la campagne médiatique contre le soi-disant ‘ostracisme’ dans le système éducatif et exprime un soutien ouvert à l’étude de l’identité juive :

‘Je le dis depuis mon premier jour en politique: cette séparation est un désastre moral, et pas moins. ‘Lorsque les terroristes attaquent, ils choisissent Jérusalem, et la région du Mont du Temple, parce qu’ils comprennent, malheureusement, mieux que beaucoup de gens dans la société israélienne, pourquoi nous sommes ici et que nous vivons dans notre pays ‘.

Selon Erdan, ce n’est pas à cause du sionisme laïque, parce que Ben-Gourion a également compris où l’histoire du peuple juif a commencé: le Mont du Temple, et où la querelle du monde a décidé que ce n’est plus ici la place du peuple juif. Nous devons nous contenter à apprendre aux enfants d’Israël dans le système éducatif qui nous sommes. Si la jeune génération ne l’apprend pas, il est clair qu’il n’y aura aucune chance que nous survivons à long terme . Vous pouvez toujours trouver un endroit plus facile avec moins de menaces ‘.