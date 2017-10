Le ministre israélien de la Défense fait l’éloge de Trump à propos de l’Iran et critique l’hypocrisie des Européens

Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Liberman (Yisrael Beiteinu), a déclaré samedi à Channel 2 News que le discours du président Trump sur l’accord nucléaire avec l’Iran était «courageux et correct» et a critiqué les dirigeants européens qui ont attaqué les déclarations américaines en disant » leurs têtes est dans le sable ». »

« Les Iraniens ont annoncé qu’ils élargissaient leur programme de missiles balistiques – qui comporte des armes offensives et les Européens continuent à se casser la tête comme ils le faisaient avant la Seconde Guerre mondiale », a déclaré M. Liberman. « Quand on regarde les crises en Europe, ce n’est probablement pas par hasard », a-t-il poursuivi. « La direction préfère échapper à la réalité. Trump a mis en pratique les sanctions au Congrès, et c’est une bonne étape « , a-t-il dit.

« Je tiens à vous rappeler que tout ce qui se passe en Syrie est uniquement grâce au soutien de l’Iran », a souligné M. Liberman. « Sans le régime iranien, le Hezbollah n’existerait pas. Ils (l’Iran) ont augmenté leur soutien au [Hezbollah] suite à la levée des sanctions, et il y a un triangle croissant entre l’Iran, le Hamas et le Hezbollah.

Liberman a adressé à Habayit Hayehudi la demande du président Bennett d’agir contre l’Autorité palestinienne à la suite de son accord de réconciliation avec le Hamas. Il a appelé l’idée de Bennett de rompre tous les contacts avec l’AP et d’annuler tous les accords conclus avec elle un «slogan électoral» et a souligné: «Je traite de sécurité et de règlement, et je n’ai pas l’intention de faire face aux élections.

Suggérant qu’il n’a pas « vu les élections à l’horizon », Liberman a averti que « une grande partie de la droite a tourné dans une direction messianique et populiste ».