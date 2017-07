Le ministre israélien de la Défense à la Syrie et au Liban :  » Ne nous testez pas »

Le ministre de la Défense, Avigdor Liberman, a averti ses voisins du nord d’Israël de ne pas tester la patience de l’Etat juif , ce dimanche après que de nombreux mortiers ont frappé Israël au cours de la dernière semaine en raison de lourds combats à travers la frontière.

« Nous n’avons pas l’intention d’entrer en conflit, mais je conseille à nos voisins de ne pas nous tester », a déclaré Liberman aux journalistes militaires lors d’une séance d’information au siège militaire de Tel-Aviv.

La construction d’une clôture à la frontière peut entraîner une réaction du Hezbollah, selon Tsahal. Un certain nombre d’obus de mortier ont atterri sur le territoire israélien en raison des combats qui se sont intensifiés sur le côté syrien de la frontière alors que le régime du président syrien Bashar Assad lutte contre Hayat Tahrir al-Sham et d’autres groupes rebelles liés à Al-Qaida.

L’offensive a été lancée par les rebelles dans le but de prendre le contrôle de la ville d’al-Baath, également connue sous le nom de la nouvelle Quneitra, qui est l’une des rares villes de la province qui a gardé le contrôle des forces gouvernementales syriennes.

Alors que les obus de mortier explosent sur le territoire israélien suite aux combats, Liberman a déclaré qu’Israël « ne tolérerait pas de retombées sur notre territoire », soulignant que le message envoyé par les FDI dans les représailles a été «clairement compris» par ces personnes à travers la frontière.

Et tandis que Liberman a déclaré qu’il ne voyait aucune chance d’escalade à la frontière, le plus petit incident ou une erreur de calcul par les deux côtés pourrait mener à un conflit, a-t-il déclaré en se référant à des incidents qui ont conduit à l’opération à Gaza et la deuxième guerre du Liban.

» Alors que Liberman a souligné qu’il n’y avait aucun intérêt pour Israël d’entrer dans la guerre civile de sept ans en Syrie, il existe des lignes rouges que Jérusalem a fixé, y compris la contrebande d’armes sophistiquées au Hezbollah et une présence iranienne à ses frontières. Nous ne tolérerons aucune présence iranienne à la frontière et nous continuerons d’agir contre cela », a-t-il ajouté, ajoutant qu’Israël « fera ce qui est nécessaire » à la suite des rapports selon lesquels le Corps de la Garde révolutionnaire de l’Iran a créé des usines souterraines de production d’armes pour le Hezbollah au Liban.

En mars, le journal Kuwaiti Al Jarida a rapporté que le Hezbollah a exploité et géré les usines mises en place par l’IRGC en réponse aux frappes israéliennes présumées contre les convois d’armes en Syrie. Selon le rapport, les usines peuvent produire des missiles d’une distance de plus de 500 kilomètres, ainsi que des missiles terre-air et antichar et des véhicules aériens sans pilote capables de transporter des explosifs.

Le chef d’état-major militaire, le général Herzl Halevi, a confirmé jeudi le rapport qui a déclaré que le Hezbollah utilisait le savoir-faire iranien pour mettre en place une industrie d’armes et transférer des armes dans le sud du pays.

« Nous prenons cette situation très au sérieux. Nous sommes certainement conscients des rapports et nous ferons ce qu’il faut faire. C’est un phénomène important et nous ne pouvons pas l’ignorer. Des armes précises telles que ces missiles sont un défi par rapport aux guerres passées . Ces missiles peuvent frapper profondément dans le territoire israélien « , a déclaré Liberman.

