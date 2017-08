Le ministre israélien Arieh Deri offre l’asile politique d’une blogueuse iranienne en danger

Elle se nomme Neda Amin, elle est iranienne et travaille pour un site de la communauté juive, « Times of Israel ». Récemment la Turquie a menacé de l’expulser, et la renvoyer en Iran, mettant sa vie en danger.

Suite à cette décision Neda Amin a demandé aux représentant des Nations unies en Turquie de s’opposer à son expulsion vers l’Iran. Le ministre de l’Intérieur, Arieh Déri, a donc décidé d’ autoriser la journaliste à venir résider en Israël .

La blogueuse n’a pas encore accepté la proposition israélienne mais cette dernière solution lui évite une issue tragique dans son pays d’origine.