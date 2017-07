Le ministre Israel Katz appelle à la peine de mort pour le terroriste de Halamish qui a tué trois membres d’une famille juive

Le ministre israélien du renseignement a déclaré samedi qu’il appuierait la peine de mort pour le terroriste palestinien de 19 ans qui a frappé à mort trois Israéliens alors qu’ils célébraient leur repas sabbatique.

Israel Katz a déclaré que le système de justice militaire israélien avait déjà des lois en place pour la peine de mort dans des cas comme celui-ci.

« Nous devons utiliser l’option que nous avons dans la règle militaire et j’invite le procureur militaire à exiger la peine de mort », a déclaré Katz à Channel 2 TV.

En Israël, les juges ne sont autorisés à prononcer que des punitions capitales pour des crimes liés à la Shoah.

Mais Katz a déclaré que, selon la loi militaire existante qui s’applique aux Palestiniens en Judée Samarie, c’était possible.

« Il y a eu une discussion récente et le procureur général a déclaré que c’était possible. Je pense que l’établissement de sécurité devrait viser cela « , a-t-il ajouté, ajoutant qu’il appuierait cela dans les réunions du Cabinet.

Cependant, le parlement d’Israël, la Knesset, a plusieurs fois rejeté une loi qui autoriserait la peine de mort aux terroristes palestiniens.

Israël n’a effectué que la peine de mort une fois, en 1962, lorsque l’officier SS nazi de haut rang, Adolf Eichmann, a été condamné à mort pour son rôle dans la Shoah.

Ce vendredi soir, Omar al-Abed, âgé de 19 ans, d’un village voisin, est entré dans la maison de la famille Salomon, armé d’un grand couteau et a poignardé à mort Yossef Salomon, 70 ans, sa fille Chaya Salomon, 46 ans, et son fils Elad Salomon, 36 ans. L’épouse de Yossef, Tova, âgée de 68 ans, a été gravement blessée.

Un voisin, qui sert dans une unité d’élite IDF, a entendu les cris et s’est précipité, tiré et blessant le terroriste dans la fenêtre de la maison. Samedi après-midi, Abed a été libéré de l’hôpital et remis aux services de sécurité pour interrogatoire.

L’armée a déclaré qu’il semblait que Abed avait posté un article sur Facebook en précisant son intention alors qu’il marcha vers la communauté. Avant de traverser la clôture, il a apparemment fait un certain type de rituel de purification, en anticipant qu’il serait tué. Des bouteilles d’eau vides et un coran ont été trouvés sur le site.

Dans le premier interrogatoire, Abed a dit qu’il avait acheté le couteau il y a deux jours, voulant commettre une attaque terroriste à cause des événements entourant le Mont du Temple à Jérusalem.

Les mesures de sécurité israéliennes améliorées au Mont du Temple ont été introduites après que trois Israéliens arabes ont abattu deux officiers de police israéliens en service le vendredi dernier, en utilisant des armes à feu qu’ils ont introduit contre la contrebande dans la mosquée d’Al-Aqsa.

Pendant ce temps, les forces de l’armée israélienne ont débuté samedi matin dans la maison d’Abed et ont arrêté son frère.

Les troupes cherchaient le village de Kaubar pour les armes et les suspects. Ils ont également cartographié la maison familiale de Abed en prévision de sa probabilité de démolition. Un fonctionnaire de l’armée a déclaré à Ynet que les parents du terroristes de 19 ans étaient connus pour être affiliés au groupe terroriste du Hamas. Le Hamas a salué l’attaque ce vendredi comme « héroïque ».