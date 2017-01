Le ministre français des Affaires étrangères sur la Conférence à Paris: «La résolution du Conseil de sécurité des Nations unies est la voix du monde »

Le ministre français des Affaires étrangères lors d’une conférence à Paris s’est exprimé :

«La résolution du Conseil de sécurité des Nations unies est la voix du monde et il faut la prendre au sérieux.

Bien sûr, nous sommes en faveur de pourparlers directs entre les deux parties, la paix sera possible s’il y a la volonté et l’engagement de leurs enfants, mais la communauté est concernée dans ce conflit prolongé et nous devons les aider à se prendre en main.

Nous offrons en bordure des négociations fondées sur les résolutions des Nations Unies et les lignes de 67″

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander