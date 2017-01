Le ministre Erdan suite à l’attentat craint une guerre de la communauté bédouine en Israel

Le ministre de la sécurité intérieure s’est exprimé quelques minutes apres l’attaque terroriste à Um-Hiran suite à l’ordre du Tribunal lors de la démolition des maisons illégales dans la localité.

Gilad Erdan a invité le public arabe à maintenir la loi et a accusé les dirigeants arabes , y compris les membres de la liste commune, d’enflammer le conflit.

« Ceci est un événement difficile pour nos forces et Israël en général. Le terroriste est un membre du Mouvement islamique , il a foncé avec son véhicule vers nos forces afin de tuer le plus grand nombre d’ officiers de police avant même l’évacuation.

J’espère que cette journée ne deviendra pas un tournant dans les relations entre la communauté bédouine et les autorités de l’ Etat …

Il y a une Haute Cour et les forces de police ne font qu’exécuter les lois. Nous sommes dans pays démocratique. Les négociations ont eu lieu pendant des semaines, devant les résidents, mais certains députés et autres étaient là pour attiser les passions et inciter à la violence. Ce qui est arrivé ce matin dans cette attaque terroriste contre la police est la conséquence de ceux qui ont attisé encore les flammes. La violence et la terreur ne gagneront pas la loi. »

En revanche, le député arabe, Taleb Abu Ararhasim a dit :

« Ce qui est arrivé ce matin est une déclaration de guerre par la police à Umm Alhiran et le jeune homme qui a été tué est un éducateur . Il a été tué de sang-froid et jusqu’à présent, il est dans la voiture, et il y a probablement plus de morts. Il faut noter que la police a utilisé sur les lieux des balles réelles sans discrimination et les voitures de police ont été frappés par des policiers (réfutant que c’est un arabe qui a foncé sur les policiers).

Je vais me tourner aujourd’hui vers le comité de suivi de la communauté des Arabes Israéliens pour une réunion immédiate pour discuter de la question. Les démolitions des maisons doivent arrêter et il faut s’asseoir et parler avec les résidents. Le Premier ministre israélien est prêt à faire tout ce qu’il faut pour saboter et pour blanchir et dissimuler les crimes dont il est accusé »

Pour rappel, ce matin, une voiture conduit par un membre de la branche islamique a foncé sur les policiers lors d’une intervention, et le terroriste a été tué, un autre mort serait un autre résident du village arabe.

Cas plus grave, un député arabe, Ayman Odeh sur les lieux des émeutes, (photo plus bas du député soigné dans l’hôpital israélien de Soroka) a aussi été légèrement blessé par une balle en caoutchouc et un policier a été blessé grièvement .

